Bạn gái Cruz Beckham giống hệt Victoria thời trẻ

Nhiều tờ báo cho rằng việc Jackie Apostel ngồi trên hàng ghế đầu tại buổi trình diễn thời trang ở Paris cùng Cruz Beckham và các thành viên trong gia đình Beckham là vì ca sĩ Brazil 29 tuổi đã nhận được sự chấp thuận tuyệt đối của Victoria.

Jackie diện trang phục gợi nhớ đến bức ảnh của Victoria trong chiếc váy satin hở lưng ẢNH: INSTAGRAM NV

Theo Daily Mail, trong khi nhiều người e ngại vì sự chênh lệch về tuổi tác khá lớn giữa Jackie và Cruz thì cặp đôi này lại có rất nhiều điểm chung, từ đam mê âm nhạc đến phong cách thời trang. Bên cạnh đó, sự nghiệp âm nhạc của Jackie cũng rất giống với Victoria, cựu thành viên nhóm nhạc nữ Spice Girl nổi tiếng một thời.

Jackie Apostel sinh ra tại Sao Paulo, Brazil, có mẹ là người Brazil và cha là người Đức. Cô gái này bắt đầu chơi piano từ năm 2 tuổi và nói lưu loát cả tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Bồ Đào Nha.

Giống như người mẹ nổi tiếng của Cruz, ca sĩ kiêm nhạc sĩ Brazil này cũng xuất thân từ nhóm nhạc nữ. Cô là thành viên của nhóm Schutz trước khi tách ra hoạt động solo. EP đầu tay của Jackie là The Reformation A Side - A Trip on the Relationship gặt hái thành công rực rỡ, thu hút hơn một triệu lượt xem và thể hiện khả năng kết hợp nhiều thể loại âm nhạc và các ca từ một cách dễ dàng, theo Hello.

Bạn gái Cruz thường chia sẻ những bức ảnh quyến rũ trên trang Instagram cá nhân ẢNH: INSTAGRAM NV

Tuy vậy bất chấp thành công ban đầu, Jakie đã rút lui khỏi ánh đèn sân khấu vào năm 2022. Ngôi sao 29 tuổi này thông báo trên Instagram rằng cô không còn thu âm hay lưu diễn với tư cách là một nghệ sĩ solo nữa.

"Tôi là một tay chơi trong phòng thu, một nhà sáng tạo, nhạc sĩ, nhà sản xuất và nghệ sĩ theo nhiều cách, nhưng việc phát hành các bài hát do chúng tôi thực hiện luôn chỉ là một cách để giới thiệu các bản nhạc", Jackie viết.

Hiện tại cô tập trung vào sáng tác và sản xuất với phần lớn thời gian làm việc trong phòng thu. Các buổi thu âm thường xuyên của cô là tại studio nổi tiếng ở London - Abbey Road Studios.

Âm nhạc chính là tình yêu chung của Jackie và Cruz. Con trai út của gia đình Beckham nhiều lần chia sẻ về niềm đam mê này và đặt mục tiêu theo đuổi sự nghiệp ca hát. Có thông tin còn cho rằng Jackie là người mang đến cảm hứng và kinh nghiệm cho bạn trai trong âm nhạc.

Jackie và Cruz nhiều lần sánh vai nhau với phong cách cổ điển đồng điệu ẢNH: DAILY MAIL

Jackie và Victoria, hai người phụ nữ 29 và 50 tuổi không chỉ có điểm tương đồng về sự nghiệp âm nhạc mà còn có ngoại hình người mẫu và sở thích chung về thời trang cao cấp.

Victoria từng khẳng định cô là nguồn cảm hứng thời trang trong những ngày còn là thành viên Spice Girls. Trong khi đó, Jackie cũng phát triển phong cách thời trang cổ điển đặc sắc. Mỗi thành viên trong nhóm Schutz mặc một màu sắc khác nhau để thể hiện cá tính và đây cũng là dấu ấn của các cô gái Spice Girls.

Tại sự kiện gần đây ở Paris, Jackie gây chú ý khi mặc chiếc váy satin trắng hở lưng, để kiểu tóc búi cao cùng phần tóc mái cong đặc trưng mà Victoria yêu thích suốt nhiều năm. Trong những lần xuất hiện cùng Cruz, cặp đôi gợi nhắc đến phong cách thời trang lấy cảm hứng từ thập niên 1990, giống hệt như cặp đôi Victoria và David Beckham.

Theo Hello, hầu hết các chàng trai trẻ đều cảm thấy việc giới thiệu bạn gái mới với mẹ là điều đáng sợ. Tuy nhiên có vẻ như Jackie đã tạo được ấn tượng tốt với bà mẹ nổi tiếng của bạn trai. Khi đăng bài viết trên trang cá nhân chia sẻ cảm xúc sau chương trình tại Paris, Victoria không quên đính kèm ảnh Cruz và Jackie trông thật ấm áp và tình cảm.