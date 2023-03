Bản giá rẻ của Suzuki Swift được nâng cấp

Tại Triển lãm ô tô quốc tế Bangkok - Bangkok Motor Show 2023, Suzuki Swift phiên bản tiêu chuẩn GL được hãng xe Nhật Bản nâng cấp ngoại hình mới, bổ sung thêm trang bị. Dù vẫn chưa hấp dẫn như phiên bản cao cấp nhưng biến thể này có lợi thế về giá bán, phù hợp cho người mua xe lần đầu không có nhu cầu cao về tiện nghi.



Ngoại hình Suzuki Swift GL bổ sung ốp bodykit thể thao

Ngoại hình xe cải tiến với lưới tản nhiệt phía trước có màu đen trông thể thao được trang trí bằng các đường mạ crôm, ốp thân xe GL Next và đề can GL Next Edition mới ở bên hông xe. Đáng chú ý là bộ bodykit thể thao được ốp ở gầm xe. La-zăng vẫn là loại mâm sắt đi kèm ốp nhựa 15 inch kết hợp với lốp 175/65R15.

Trang bị tiêu chuẩn trên Suzuki Swift GL có đèn pha halogen, đèn chạy ban ngày LED DRL, đèn định vị LED, đèn hậu LED, gương chiếu hậu nhuộm màu, gương chiếu hậu chỉnh/gập điện, gạt mưa trước 2 cấp. Vì là phiên bản tiêu chuẩn nên xe vẫn sử dụng ghế nỉ, vô lăng "trần" không được bọc da.

Đèn hậu vẫn được trang bị bóng đèn LED nhưng bánh xe chỉ sử dụng mâm sắt

Những tính năng đáng chú ý trên Suzuki Swift GL có tấm ốp trang trí táp-lô bằng hoa văn Kevlar trên bảng điều khiển. Màn hình cảm ứng 7 inch tích hợp radio hỗ trợ chạy file MP3 hoặc WMA và hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh Apple Car Play và Android Auto thông qua Bluetooh. Hệ thống điều hòa tự động với hệ thống lọc không khí, 3 đèn đọc sách, tấm che nắng trước tích hợp gương trang điểm và ngăn đựng thẻ, loa trước, ổ cắm điện dự phòng ở bảng điều khiển trước, cổng USB/AUX, chìa khóa khởi động bằng nút bấm, chìa khóa điều khiển từ xa với phản ứng đèn nhấp nháy, 7 ngăn đựng đồ uống, chức năng mở cốp sau bằng lẫy khóa điện và đèn ở khu vực hành lý phía sau.

Xe vẫn sử dụng động cơ xăng K12M 4 xi-lanh, dung tích 1,2 lít, phân phối nhiên liệu bằng kim phun kép DUALJET, truyền sức mạnh bằng hộp số tự động vô cấp CVT, công suất tối đa 83 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 113 Nm tại 4.400 vòng/phút. Hỗ trợ nhiên liệu E20, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình khoảng 23 km/lít.

Bản tiêu chuẩn nhưng Suzuki Swift GL vẫn có màn hình giải trí 7 inch

Hệ thống an toàn có 2 túi khí trước, hệ thống ESC, kiểm soát ổn định, hệ thống chống trượt TRC, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc Hill Start Assist, hệ thống phanh ABS và EBD, khóa an toàn trẻ em, mở cửa sau, dây đai an toàn 3 điểm phía trước ELR với hệ thống tự động kéo về phía sau khi va chạm, điều chỉnh độ cao, dây an toàn 3 điểm phía sau và neo ghế trẻ em ở 2 vị trí.

Tại Việt Nam, Suzuki Swift hiện chỉ phân phối một phiên bản duy nhất. Trước đó, mẫu xe này từng có biến thể GL nhưng đã hãng xe Nhật Bản đã loại bỏ khỏi danh mục sản phẩm.