Bàn giao 13 bộ tro cốt người mất vì dịch bệnh Covid-19 cho thân quyến ở Sóc Trăng

Chiều 4.10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng phối hợp các sở, ngành tỉnh tổ chức lễ tiếp nhận và bàn giao tro cốt người dân tử vong vì dịch bệnh Covid-19 do Quân khu 9 bàn giao.

Theo đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiến hành bàn giao 13 hũ linh cốt, trong đó có 8 hũ là đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh tử vong do dịch Covid-19 tại TP.HCM.

Bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, đã bày tỏ niềm tiếc thương đối với những người dân Sóc Trăng không may qua đời vì dịch bệnh Covid-19 và gửi lời chia buồn sâu sắc tới tất cả những gia đình có người thân mất vì dịch bệnh. Đồng thời mong các gia đình nén đau thương, vượt qua khó khăn chung tay cùng chính quyền địa phương các cấp tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch để người quá cố được an lòng yên nghỉ. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành, các địa phương thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách an sinh xã hội theo quy định.





Thay mặt các gia đình, ông Nguyễn Văn A., ngụ xã Hòa Tú 1, H.Mỹ Xuyên gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân khu 9, lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng, chính quyền địa phương đã tạo mọi điều kiện để đưa tro cốt người thân về đến gia đình an toàn. Đây không chỉ là bổn phận, là trách nhiệm mà còn là tấm lòng yêu thương của Bộ đội đối với nhân dân, đặc biệt chia sẻ nỗi đau thương mất mát to lớn, động viên các gia đình không may có người tử vong vì dịch Covid-19.