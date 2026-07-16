Bàn giao full nội thất tích hợp Samsung SmartThings, nâng tầm chuẩn sống tại The Emerald Boulevard

Bàn giao full nội thất tích hợp Samsung SmartThings - Thước đo mới của căn hộ cao cấp

Theo nhiều chuyên gia, ranh giới giữa một dự án cao cấp và một biểu tượng sống đích thực nằm ở khả năng thấu hiểu nhu cầu cư dân. The Emerald Boulevard thiết lập bàn giao full nội thất tích hợp hệ sinh thái Samsung SmartThings,... nơi công nghệ không còn là những thiết bị rời rạc mà trở thành hệ sinh thái vận hành đồng bộ như một người quản gia thông minh.

Sự hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn Lê Phong và Samsung tiếp tục khẳng định cam kết đầu tư mạnh mẽ vào chất lượng sống của cư dân tương lai. Đại diện Samsung cho biết, doanh nghiệp không tiếp cận dự án dưới góc độ của một nhà cung cấp thiết bị đơn thuần, mà là đối tác chiến lược cùng đồng hành kiến tạo nên môi trường sống hiện đại, tiện nghi và bền vững.

Với năng lực nghiên cứu và phát triển cùng hệ sinh thái công nghệ toàn cầu, Samsung mang đến nền tảng SmartThings được tối ưu cho nhu cầu sống hiện đại tại Việt Nam. Sự hợp tác giữa Tập đoàn Lê Phong và Samsung không chỉ dừng ở việc cung cấp thiết bị mà hướng đến kiến tạo một hệ sinh thái sống lấy trải nghiệm cư dân và giá trị bền vững làm trọng tâm, mang ý nghĩa quyết định với những khách hàng đang tìm kiếm một tài sản gắn bó lâu dài.

The Emerald Boulevard tiên phong đưa Samsung SmartThings vào dự án căn hộ cao cấp tại địa thế danh giá, điểm đầu quốc lộ 13

Hệ thống thiết bị tại The Emerald Boulevard được phát triển theo triết lý AI Living, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để cá nhân hóa trải nghiệm và tối ưu năng lượng.

Với việc bàn giao full nội thất tích hợp hệ sinh thái Samsung SmartThings, căn hộ được trang bị đồng bộ điều hòa, tivi, máy giặt và tủ lạnh thông minh của Samsung. Thông qua một ứng dụng duy nhất, cư dân có thể quản lý toàn bộ thiết bị và thiết lập các kịch bản sinh hoạt theo nhu cầu gia đình. Đây là xu hướng phổ biến tại nhiều dự án cao cấp ở Singapore, Hàn Quốc và Dubai.

Mọi thao tác chi tiết như điều khiển tivi, chế độ máy giặt, nhiệt độ tủ lạnh hay độ sáng màu sắc đèn, đều thu gọn trên điện thoại

Mức độ đầu tư vượt trội: Lý giải cho giá bán hợp lý và chiến lược an cư tức thì

Không dừng lại ở hệ sinh thái Samsung SmartThings, tiêu chuẩn bàn giao full nội thất tại The Emerald Boulevard còn bao gồm hệ vật liệu và thiết bị hoàn thiện từ các thương hiệu hàng đầu. Sự kết hợp giữa vật liệu cao cấp và công nghệ thông minh tạo nên mức độ đầu tư đồng bộ, góp phần khẳng định giá trị khác biệt của dự án.

Ở góc độ tài chính, việc bàn giao trọn gói giúp khách hàng sở hữu căn hộ hoàn thiện ngay từ đầu, không mất thêm thời gian và chi phí đầu tư nội thất sau khi nhận nhà. Đây cũng là yếu tố góp phần lý giải giá trị tương xứng của dự án trong phân khúc cao cấp.

Chị Hoàng Lan, hiện làm việc trong lĩnh vực thời trang, chia sẻ: "Sự bận rộn khiến tôi trân trọng từng phút giây nghỉ ngơi. Khi bước vào The Emerald Boulevard, mọi thứ đã sẵn sàng. Việc có thể dùng điện thoại theo dõi máy giặt hay bật điều hòa trước khi về nhà mang đến cho tôi cảm giác thực sự làm chủ cuộc sống của mình".

Căn hộ được bàn giao hoàn thiện của The Emerald Boulevard thu hút sự quan tâm đông đảo của người mua

Tối ưu giá trị an cư và khai thác cho thuê

Bên cạnh giá trị an cư, The Emerald Boulevard còn sở hữu lợi thế nổi bật về khả năng khai thác cho thuê nhờ vị trí ngay điểm đầu quốc lộ 13 - tâm điểm kết nối hệ sinh thái khu công nghiệp, trung tâm thương mại và cộng đồng chuyên gia quốc tế đang sinh sống, làm việc tại khu vực.

Đây là nhóm khách hàng có tiêu chuẩn sống cao và sẵn sàng chi trả mức giá thuê hấp dẫn cho những căn hộ được trang bị công nghệ đồng bộ và tiêu chuẩn hoàn thiện vượt trội.

Bàn giao full nội thất tích hợp hệ sinh thái Samsung SmartThings giúp căn hộ sẵn sàng khai thác ngay khi nhận nhà, rút ngắn thời gian đưa tài sản vào vận hành, tối ưu dòng tiền và gia tăng hiệu quả đầu tư.

The Emerald Boulevard đang từng bước tái định nghĩa chuẩn sống cao cấp tại TP.HCM trong chu kỳ phát triển mới. Mỗi không gian tại đây là sự giao thoa giữa vật liệu danh tiếng, công nghệ tiên phong và tư duy phát triển lấy con người làm trung tâm.

Hơn cả một nơi để ở, The Emerald Boulevard kiến tạo một chuẩn sống mới dành cho cộng đồng cư dân tinh hoa - nơi công nghệ phục vụ con người, nơi mỗi trải nghiệm được nâng tầm và mỗi giá trị được bền vững theo thời gian.