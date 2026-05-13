Bàn giao FUTA Residence: Dấu mốc mới của BĐS sở hữu lâu dài tại biển Đà Nẵng

Thị trường BĐS luôn ưu tiên các tài sản có pháp lý rõ ràng, giá trị sở hữu thực và khả năng khai thác thực tế.

Những dự án biển Đà Nẵng như FUTA Residence đủ điều kiện bàn giao có lợi thế khác biệt trên thị trường

Đây là cột mốc quan trọng của FUTA Residence, bàn giao nhà để khách hàng hoàn thiện không gian sống, phục vụ nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng hoặc an cư lâu dài, hình thành cộng đồng cư dân tại khu vực biển đắt giá bậc nhất Đà Nẵng.

FUTA Residence tọa lạc khu đất vàng 4.107 m² mặt tiền biển Đà Nẵng (đường Võ Nguyên Giáp).

Dự án gồm 2 tháp cao tầng (tháp A 24 tầng, cao 95m; tháp B 31 tầng, cao 118m), quy mô 560 căn hộ, 15 căn shophouse khối đế

Đáng chú ý, các căn shophouse khối đế cũng đã tìm được chủ nhân, hình thành hệ sinh thái thương mại dịch vụ sôi động ngay nội khu, nâng tầm trải nghiệm sống và gia tăng giá trị cho toàn dự án.

Trong bối cảnh quỹ đất vàng trung tâm biển Đà Nẵng gần như đã hết, FUTA Residence là dự án hiếm hoi ven biển vừa sở hữu lâu dài, vừa hoàn thiện đầy đủ điều kiện bàn giao để hình thành cộng đồng cư dân thịnh vượng ngay tại tâm điểm biển Mỹ Khê.

Kiến tạo chuẩn sống quốc tế

Tọa lạc Công viên Biển Đông, bên cạnh Trung tâm tài chính quốc tế, khu vực tập trung đông du khách quanh năm của Đà Nẵng và chuỗi dịch vụ cao cấp, FUTA Residence sở hữu lợi thế vị trí đắc địa bậc nhất trên thị trường.

Không gian sống chú trọng tối ưu ánh sáng tự nhiên, đón gió và mở rộng tầm nhìn hướng biển, tạo nên trải nghiệm nghỉ dưỡng giữa trung tâm đô thị

Từ dự án kết nối nhanh đến sân bay quốc tế Đà Nẵng, trung tâm hành chính cùng các trục phát triển chiến lược, đồng thời thừa hưởng trọn vẹn hệ sinh thái du lịch, thương mại, giải trí cao cấp.

Theo Công ty CP BĐS FUTA Land (nhà phát triển dự án), FUTA Residence là dòng tài sản dành cho tầng lớp sở hữu tầm nhìn dài hạn, hội tụ giá trị của quỹ đất ven biển trung tâm ngày càng khan hiếm cùng cơ hội sở hữu lâu dài hiếm hoi tại khu vực gần như không còn nguồn cung.

Lấy cảm hứng từ nhịp sống đại dương và ánh sáng miền nhiệt đới, dự án phát triển theo phong cách kiến trúc hiện đại, sang trọng và mang tính biểu tượng.

Hệ tiện ích nội khu được phát triển theo tiêu chuẩn quốc tế với sảnh đón chuẩn khách sạn 5 sao, hồ bơi resort, wellness & fitness, sky lounge riêng tư, dịch vụ quản gia chuyên nghiệp và khu thương mại cao cấp

Đặc biệt, dự án hướng đến việc hình thành cộng đồng cư dân tinh hoa, nơi hội tụ những chủ nhân cùng đẳng cấp, cùng gu thẩm mỹ và cùng tư duy tài sản hội tụ.

Bàn giao FUTA Residence bổ sung nguồn cung lưu trú cao cấp cho thị trường, mở ra giai đoạn vận hành thực tế của một dự án được định vị theo chuẩn sống quốc tế ngay tại tâm điểm biển Mỹ Khê

"Không phải ai cũng cần thể hiện. Những người thật sự có vị thế luôn để tài sản cất tiếng nói thay mình", thông điệp phát triển của FUTA Residence phản ánh xu hướng lựa chọn BĐS của nhóm khách hàng thành đạt: ưu tiên giá trị bền vững, trải nghiệm sống riêng tư và khả năng khẳng định dấu ấn cá nhân thông qua không gian sở hữu.