Bàn giao sổ đỏ Dragon City Park, khách hàng hưởng lợi

Sau thời gian nỗ lực hoàn thiện thủ tục cấp sổ đỏ, khách hàng dự án Dragon City Park đã được bàn giao sổ.

Dragon City Park nằm ở tâm điểm giao thương đường Nguyễn Tất Thành nối dài, QL1, cao tốc Đà Nẵng, đặc biệt liền kề cảng Liên Chiểu, Khu thương mại tự do...

Theo SDN, các cơ quan chức năng đã hỗ trợ vào cuộc đồng bộ, SDN cùng Regal Group hoàn thiện hồ sơ pháp lý, đặc biệt Regal Group đã chủ động thanh toán trước hơn 200 tỉ đồng, đảm bảo quyền lợi khách hàng để sang sổ.

Hiện nay, thị trường bất động sản tại Dragon City Park giao dịch sôi động¸ tuy nhiên SDN, Regal Group vẫn áp dụng chính sách giá cũ, không thu thêm phần giá trị tăng thêm theo giá thị trường.

Việc ra sổ đỏ sẽ kích hoạt khu vực tây bắc Đà Nẵng tiếp tục bứt phá mạnh mẽ, mở ra diện mạo đô thị hiện đại, đồng bộ bậc nhất khu vực

Khách hàng chỉ nộp phần chênh lệch nghĩa vụ tài chính phát sinh từ việc chuyển nhượng theo quy định của Nhà nước, dựa trên giá đất do Nhà nước ban hành tại thời điểm khách hàng ký hợp đồng chuyển nhượng, không theo giá thị trường đã tăng cao.

Chính sách này nhằm bảo toàn tối đa lợi ích cho những khách hàng đã đồng hành cùng dự án từ giai đoạn đầu tiên, khẳng định trách nhiệm của SDN, Regal Group.