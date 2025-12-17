Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bàn giao sổ đỏ Dragon City Park, khách hàng hưởng lợi

Thi Ca
Thi Ca
17/12/2025 15:30 GMT+7

Không chỉ hoàn thiện pháp lý ra sổ, chủ đầu tư Công ty CP Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng (SDN) và nhà phân phối Regal Group giữ nguyên giá ban đầu.

Sau thời gian nỗ lực hoàn thiện thủ tục cấp sổ đỏ, khách hàng dự án Dragon City Park đã được bàn giao sổ.

Bàn giao sổ đỏ Dragon City Park, khách hàng hưởng lợi- Ảnh 1.

Dragon City Park nằm ở tâm điểm giao thương đường Nguyễn Tất Thành nối dài, QL1, cao tốc Đà Nẵng, đặc biệt liền kề cảng Liên Chiểu, Khu thương mại tự do...

Theo SDN, các cơ quan chức năng đã hỗ trợ vào cuộc đồng bộ, SDN cùng Regal Group hoàn thiện hồ sơ pháp lý, đặc biệt Regal Group đã chủ động thanh toán trước hơn 200 tỉ đồng, đảm bảo quyền lợi khách hàng để sang sổ.

Hiện nay, thị trường bất động sản tại Dragon City Park giao dịch sôi động¸ tuy nhiên SDN, Regal Group vẫn áp dụng chính sách giá cũ, không thu thêm phần giá trị tăng thêm theo giá thị trường.

Bàn giao sổ đỏ Dragon City Park, khách hàng hưởng lợi- Ảnh 2.

Việc ra sổ đỏ sẽ kích hoạt khu vực tây bắc Đà Nẵng tiếp tục bứt phá mạnh mẽ, mở ra diện mạo đô thị hiện đại, đồng bộ bậc nhất khu vực

Khách hàng chỉ nộp phần chênh lệch nghĩa vụ tài chính phát sinh từ việc chuyển nhượng theo quy định của Nhà nước, dựa trên giá đất do Nhà nước ban hành tại thời điểm khách hàng ký hợp đồng chuyển nhượng, không theo giá thị trường đã tăng cao.

Chính sách này nhằm bảo toàn tối đa lợi ích cho những khách hàng đã đồng hành cùng dự án từ giai đoạn đầu tiên, khẳng định trách nhiệm của SDN, Regal Group.

Dragon City Park Bàn giao sổ đỏ SDN Regal Group
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
