Bàn giao sổ đỏ dự án Cầu Hưng - Lai Nghi

Trong gần 100 người mua đất có mặt tại văn phòng dự án dự lễ bàn giao, nhà đầu tư N.V.M.T phấn khởi khi nhận 2 sổ đỏ. "Nhận được thông báo bàn giao sổ đỏ từ Phòng Dịch vụ khách hàng Navi Property, tôi bất ngờ vì tiến độ sớm hơn gần 6 tháng so với cam kết ban đầu, cho thấy năng lực chủ đầu tư và nhà phát triển, bán hàng. Tôi rất yên tâm gửi gắm niềm tin vào sản phẩm của Navi Property" - anh T. nói.

Khách hàng cầm trên tay sổ đỏ dự án

Cùng niềm vui, chị N.T.C.L (24 tuổi) cũng đã khoe sổ đỏ mới nhận với người thân và bạn bè, những người đã ủng hộ chị khi chọn mua sản phẩm đợt trước.

Dự án đã triển khai nhiều giai đoạn, với tên thương mại giai đoạn 1 là New Green Villa Hội An, giai đoạn 2 là The Mansion Hội An, được định vị là làng biệt thự sinh thái đẳng cấp phía Tây Bắc Hội An, cùng với đất nền nhà phố thương mại, mang đến nhiều lựa chọn cho nhà đầu tư.

Việc bàn giao sổ đỏ đảm bảo quyền lợi người dân và khẳng định trách nhiệm của chủ đầu tư, đặc biệt là sự đồng hành của Navi Property trong quá trình phát triển dự án. Theo bà Lê Thị Oanh, Chủ tịch Navi Property, đơn vị đang tiếp tục phát triển sản phẩm BĐS đặc sắc với xu hướng đầu tư bền vững và lành mạnh như biệt thự xây sẵn gần sông và pháp lý hoàn thiện.