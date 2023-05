Ban huấn luyện mạnh nhất VCS từng sản sinh tan rã

Mặc dù hoàn thành KPI là top 2 ở giai đoạn mùa Xuân. Lời chia tay Ren của SBTC khiến cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại đứng ngồi không yên.

Trang chủ của SBTC viết: "Thay mặt Ban quản lý, Ban huấn luyện và tất cả người hâm mộ của SBTC Esports Liên Minh Huyền thoại cảm ơn Ren vì đã dẫn dắt team tới ngôi vị Á quân lần đầu tiên của đội tuyển trong lịch sử hoạt động. Chúc cho Ren sẽ thật thành công với dự định tiếp theo của mình dù ở bất cứ vai trò nào đi nữa. All the best!"

SBTC bất ngờ chia tay HLV Ren SBTC

Sau khi bài đăng xuất hiện, một làn sóng bùng nổ trong giới Liên Minh Huyền Thoại. SBTC tạo ra quá nhiều bất ngờ khi người thay thế Ren không phải là một người có thành tích tốt hơn mà là một người hoàn toàn mới. Không ai khác đó chính là học trò cũ của Ren - Naul.

Ngay lập tức fan SBTC đòi quay xe lại với chính đội tuyển con cưng của mình. Khi mà Ren đã đem lại một làn gió mới cho SBTC góp phần giúp đội tuyển lọt vào top 2 ở giai đoạn mùa Xuân, thì nay người thay thế Ren hoàn toàn bí ẩn về chuyên môn.

Naul thay Ren chèo lái con thuyền SBTC SBTC

Nhiều người cho rằng SBTC cạn quỹ lương nên quyết định đôn Naul lên nhằm tạo ra một bom tấn thực sự cho mùa hè. Cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong cộng đồng là Sofm khi anh chàng Duy cầu giấy liên tục chơi game cùng với các tuyển thủ nhà SE, nhưng có vẻ SE Sofm là điều rất khó.

Cùng với sự ra đi của Ren thì HLV "chim ưng" Scary cùng với Bigkoro cũng nói lời chia tay với SE. Vậy là đội ngũ HLV mạnh nhất từng được VCS sản sinh ra đã chính thức tan rã. Nếu như trong những ngày sắp tới, bom tấn của SE không đúng như lời media của họ nói trên livestream thi một cuộc quay xe có thể sẽ khiến cho đội ngũ của SE phải suy nghĩ lại bước đi tiếp theo trong công cuộc làm content của mình.