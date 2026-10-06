Bàn kế hoạch xả súng với AI Claude, một phụ nữ bị bắt

Theo Gulf Coast News, bà Carli Michelle Heller, 30 tuổi, sống tại bang Florida (Mỹ), vừa bị bắt giữ tại nhà riêng và đối mặt với cáo buộc trọng tội. Vụ việc bắt nguồn từ việc các nội dung trò chuyện của bà với chatbot Claude của công ty Anthropic vào cuối tháng trước chứa dữ liệu liên quan đến kế hoạch tấn công bạo lực.

Trong các đoạn trao đổi, bà Heller đã trực tiếp bàn về kế hoạch "xả súng" nhằm vào văn phòng cảnh sát trưởng địa phương. Cô cũng gửi các tin nhắn tiếp theo để thông báo với Claude rằng bản thân đã có một khẩu súng và ám chỉ đây là "cơ hội cuối cùng" trước khi tiến hành thực hiện kế hoạch.

Bàn chuyện xả súng với AI Claude khiến một người phụ nữ bị bắt ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH INDIA TODAY

Dù nhiều người lầm tưởng các cuộc hội thoại với chatbot mang tính riêng tư tuyệt đối, các công ty AI đều thiết lập những hàng rào an toàn nhằm gắn cờ các nội dung tiềm ẩn nguy cơ gây hại. Hệ thống bảo vệ của Anthropic đã phát hiện các mối đe dọa nghiêm trọng từ tin nhắn của bà và chuyển tiếp cho nhân sự đánh giá trực tiếp, trước khi thông báo để lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ mà không xảy ra sự cố.

Bà Heller hiện bị truy tố trọng tội cấp độ hai theo Đạo luật Florida 836.10. Đây là điều luật xử lý hành vi đăng tải hoặc truyền phát các thông điệp điện tử có nội dung đe dọa giết người hoặc gây tổn hại thân thể nghiêm trọng, gồm cả các hành vi khủng bố hoặc xả súng hàng loạt.

Ở thời điểm hiện tại, vụ việc mới dừng lại ở mức độ cáo buộc và bà Heller vẫn chưa bị tòa án kết án. Các luật sư bào chữa có thể lập luận rằng bà không truyền phát các mối đe dọa ra môi trường công cộng để người khác tiếp cận và chưa có hành động cụ thể trên thực tế, trong khi các diễn biến pháp lý tiếp theo vẫn đang được theo dõi.