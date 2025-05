Băn khoăn bỏ tử hình tội sản xuất thuốc giả, tham ô...

Mỗi xã sẽ có 30 - 60 công an, 6 - 10 điều tra viên

Chiều 27.5, góp ý dự án luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Tố tụng hình sự, ĐB Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) bày tỏ tán thành với đề xuất điều tra viên là trưởng hoặc phó trưởng công an cấp xã được thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an cấp tỉnh phân công, có thẩm quyền tiến hành khởi tố, điều tra vụ án hình sự về tội ít nghiêm trọng, nghiêm trọng, có mức cao nhất của khung hình phạt đến 7 năm tù xảy ra trên địa bàn cấp xã.

Liên quan cơ cấu công an xã, Viện trưởng Viện KSND tối cao Nguyễn Huy Tiến cho biết: "Theo báo cáo của Bộ Công an, mỗi xã sẽ có 30 - 40 cán bộ công an, thậm chí ở địa bàn đặc biệt Hà Nội, TP.HCM có thể có 50 - 60 cán bộ công an. Số lượng điều tra viên tương ứng từ 6 - 7 hoặc 8 - 10". Theo ông Tiến, khi có sự việc điều tra viên là phó, trưởng công an xã sẽ chỉ huy số điều tra viên ở cấp xã, chứ không phải ở xã chỉ có 1 điều tra viên.