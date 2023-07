Bản làm lại ‘Need for Speed: Most Wanted’ sẽ ra mắt vào năm sau

Theo VGC, diễn viên lồng tiếng Simone Bailly từng đảm nhận vai trò trong tựa game Need for Speed: Most Wanted gốc đã tuyên bố rằng trò chơi này sắp có một bản làm lại, dự kiến ra mắt vào năm 2024.

Trong bài đăng chia sẻ về tuyên bố, Bailly đã tag tên studio phát triển trò chơi Criterion Games, điều này đã gợi ý đến việc hãng phát triển thuộc EA này đang tham gia vào dự án làm lại của game đua xe.

Bên cạnh đó, Bailly nhiều khả năng đề cập đến phiên bản Need for Speed: Most Wanted của năm 2005 mà cô từng làm việc, chứ không phải phiên bản được phát hành vào năm 2012. Hiện tại bài đăng của nữ diễn viên đã bị xóa.

Dòng tin tức rò rỉ của Simone Bailly CHỤP MÀN HÌNH

Most Wanted phiên bản gốc được phát triển bởi EA Canada và EA Black Box và hiện đã không còn tồn tại. Khi ra mắt vào năm 2005, trò chơi được phát hành cho các nền tảng PS2, Xbox, GameCube, Nintendo DS, PC, Game Boy Advance và Xbox 360. Cũng vào năm đó, một phiên bản ngoại truyện là Need for Speed: Most Wanted 5-1-0 đã được phát hành cho PSP.

Trước đây vào năm 2022, EA đã thông báo rằng sẽ giao lại nhiệm vụ phát triển Need for Speed lại cho Criterion Games để tập trung lên kế hoạch tái cấu trúc Ghost Games, EA trước đó đã phát triển bốn trò chơi thuộc loạt game đua xe nổi tiếng.

Criterion Games có trụ sở tại Guildford (Anh), studio được biết đến nhiều nhất với loạt game Burnout và cũng đã phát triển hai tựa game Need for Speed trước đó là Hot Pursuit năm 2010 và Most Wanted năm 2012.