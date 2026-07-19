Bản làng tại Mường Than tan hoang sau trận lũ quét kinh hoàng

Chiều 18.7.2026, tại Mường Than, Lai Châu vẫn tiếp tục mưa lớn. Trận lũ quét đã cuốn bay nhà cửa của nhiều hộ dân, khiến bản làng yên bình giờ đây rơi vào cảnh tan hoang, đổ nát.