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Bản làng tại Mường Than tan hoang sau trận lũ quét kinh hoàng
Video Thời sự

Bản làng tại Mường Than tan hoang sau trận lũ quét kinh hoàng

Long Quyền
Long Quyền
Chiều 18.7.2026, tại Mường Than, Lai Châu vẫn tiếp tục mưa lớn. Trận lũ quét đã cuốn bay nhà cửa của nhiều hộ dân, khiến bản làng yên bình giờ đây rơi vào cảnh tan hoang, đổ nát.

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