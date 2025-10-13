Bản lĩnh doanh nghiệp bán lẻ Việt bước vào kỷ nguyên mới

Ở vị trí tiên phong, Saigon Co.op đang chứng minh bản lĩnh của một doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam biết biến thách thức thành cơ hội và song hành cùng mục tiêu chiến lược quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Nền móng để Saigon Co.op song hành cùng mục tiêu quốc gia

Trong đà tăng tốc của kinh tế cả nước, ngành bán lẻ được dự báo đạt quy mô khoảng 309 tỉ USD vào năm 2025 và tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ đến 2030. Trong bối cảnh này, ngành bán lẻ không còn đơn thuần là phân phối hàng hóa, mà trở thành hạ tầng kinh tế - xã hội kết nối sản xuất, tiêu dùng, công nghệ và trách nhiệm môi trường.

Saigon Co.op cam kết mang đến hàng hóa chất lượng, mức giá phù hợp với thu nhập của người dân Ảnh: Saigon Co.op

Theo ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó tổng giám đốc Liên hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op), Đảng và Chính phủ đã ban hành hàng loạt chính sách và thực hiện nhiều dự án lớn để thúc đẩy kinh tế phát triển, ngành bán lẻ sẽ có ba động lực kép để tăng trưởng. Đó là tiêu dùng nội địa duy trì nhịp tăng ở mức cao với 9,4% so với cùng kỳ trong 8 tháng đầu năm 2025; chuyển đổi số giúp tối ưu vận hành - bán hàng đa kênh; chuyển đổi xanh. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp nào nắm chắc dữ liệu người tiêu dùng, tối ưu năng lượng, dòng tiền, tồn kho và kết nối được hệ sinh thái nhà cung cấp nội địa sẽ bứt tốc nhanh hơn. Riêng Saigon Co.op là nhà bán lẻ hàng đầu VN, công ty đã đưa ra chiến lược 5 khung mũi nhọn. Đó là lấy người tiêu dùng làm trung tâm thông qua việc mở rộng độ phủ theo nhiều mô hình (siêu thị, đại siêu thị, minimart), tối ưu danh mục thiết yếu - tươi sống, đẩy mạnh hàng Việt và sản phẩm OCOP. Song song, thực hiện mô hình bán lẻ đa kênh kết hợp tối ưu dữ liệu trên nền tảng Co.op Online, nâng cao trải nghiệm người dùng, tốc độ xử lý và tính năng mua sắm. Bên cạnh đó, phát triển hàng nhãn riêng. Hiện tại, tỷ trọng hàng nhãn riêng chiếm 8% trong cơ cấu kinh doanh của Saigon Co.op và được đầu tư chất lượng với giá tốt, chuẩn hóa truy xuất nguồn gốc. Một trong những chiến lược nữa là xanh hóa vận hành với lộ trình ứng dụng năng lượng tái tạo tại các siêu thị như điện mặt trời áp mái, tối ưu kho lạnh, tủ mát - chiếu sáng đèn Led thay cho đèn huỳnh quang, giảm nhựa dùng một lần, chuẩn bị đo - báo cáo - giảm phát thải để sẵn sàng cho thị trường carbon khi chính thức vận hành từ 2028 - 2030 theo lộ trình của Chính phủ. Cuối cùng là thực hiện liên kết sản xuất - phân phối - tài chính. Đây là ‘mắt xích’ then chốt trong chiến lược Saigon Co.op nhằm giữ giá ổn định, hỗ trợ nhà cung cấp nội địa và tạo sức cầu mới. ‘Việc liên kết nhà cung cấp trong nước để bình ổn nguồn cung, bao tiêu dài hạn, hỗ trợ vốn lưu động, kỹ thuật bảo quản và logistics để nhà cung cấp an tâm sản xuất. Tương tự, chúng tôi liên tục phối hợp cùng chính quyền địa phương triển khai các lễ hội nông sản vùng miền, kích cầu du lịch - tiêu dùng cuối tuần. Từ đó chúng tôi cho rằng, việc gắn mua sắm với du lịch - tiêu dùng cuối tuần sẽ là điểm đặc trưng cạnh tranh của Saigon Co.op trong giai đoạn mới’, ông Nguyễn Ngọc Thắng chia sẻ thêm.

Luôn đặt khách hàng là trọng tâm

Đối với Saigon Co.op, từ trước đến nay vẫn luôn lấy khách hàng là trung tâm và sẽ tiếp tục thực hiện ‘kim chỉ nam’ này. Ông Nguyễn Ngọc Thắng nhấn mạnh: Chúng tôi xác định hành động trọng tâm nhất trong thời gian tới xoay quanh ‘1 Trục - 3 Đòn bẩy - 5 Cam kết’. Hành động ‘1 Trục’ là lấy khách hàng làm trung tâm, đo lường liên tục ‘Giỏ hàng hạnh phúc’ (nghĩa là mỗi lần khách bước ra khỏi siêu thị hay ứng dụng Co.opmart đều cảm thấy thỏa mãn với ba yếu tố: giá tốt, tươi - sạch - an toàn, trải nghiệm tiện lợi). Trong khi đó, ‘3 Đòn bẩy’ gồm: Giá trị thuần Việt; Số hóa toàn diện cùng Xanh và Hiệu suất. Cụ thể, Saigon Co.op ưu tiên hàng Việt chất lượng, với hơn 90% sản phẩm trên kệ là hàng Việt. Trong khi đòn bẩy về số hóa toàn diện là tập trung phát triển hạ tầng công nghệ thông tin thông minh trên nền tảng điện toán đám mây, triển khai hệ thống quản trị doanh nghiệp ERP, ứng dụng các công nghệ tiên tiến như Big Data, AI, IoT và tự động hóa... Cuối cùng việc thực hiện Xanh và Hiệu suất là mục tiêu giảm cường độ sử dụng tài nguyên, sẵn sàng cho thị trường carbon. Điều này không chỉ là tuân thủ pháp luật, mà còn giúp Saigon Co.op tối ưu chi phí vận hành, tăng uy tín bền vững trong mắt khách hàng và nhà cung cấp.

Các công nghệ tiên tiến của ngành bán lẻ hiện đại được Saigon Co.op đưa vào phục vụ khách hàng Ảnh: Saigon Co.op

Đặc biệt, Saigon Co.op vẫn luôn thực hiện ‘5 Cam kết với người tiêu dùng’. Đó là hàng hóa giá hợp lý, chất lượng minh bạch, an toàn thực phẩm, dịch vụ tận tâm, đóng góp cho cộng đồng. ‘Với định hướng phát triển bền vững và đặt khách hàng làm trung tâm, Saigon Co.op cam kết luôn đảm bảo mức giá cạnh tranh, bình ổn, phù hợp với thu nhập của đa số người dân. Song song đó, sản phẩm được kiểm soát chặt chẽ về nguồn gốc, xuất xứ và thông tin rõ ràng, dễ tiếp cận. Tất nhiên, Saigon Co.op luôn tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Ngoài ra chúng tôi cũng có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, phục vụ chu đáo, luôn lắng nghe và đồng hành cùng khách hàng. Một trong những hoạt động không thể tách rời với hoạt động kinh doanh là tập thể Saigon Co.op đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện và phát triển bền vững, góp phần nâng cao đời sống cộng đồng’, ông Nguyễn Ngọc Thắng nhấn mạnh.

Nhìn lại hành trình gần 40 năm, có thể khẳng định: Saigon Co.op không chỉ là nhà bán lẻ hàng đầu Việt Nam, mà còn là hình mẫu doanh nghiệp bản lĩnh - kết hợp hài hòa giữa lợi ích kinh doanh và sứ mệnh xã hội, giữa tăng trưởng nội tại và mục tiêu quốc gia.