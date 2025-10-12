Bản lĩnh doanh nhân trẻ Nguyễn Thị Như Lan, Giám đốc Bệnh viện Nam An

Doanh nhân Nguyễn Thị Như Lan ảnh: Nam An

Với hơn 10 năm trong lĩnh vực y tế thẩm mỹ chị đang góp phần định hình bức tranh mới cho ngành, đồng thời khẳng định vai trò ngày càng mạnh mẽ của tri thức và sự an toàn trong lĩnh vực này.

Học những ngôi trường danh tiếng

Xuất thân trong một gia đình khó khăn, Như Lan sớm nuôi dưỡng ý chí vươn lên bằng tri thức. Với chị, học tập là con đường duy nhất để có thể thay đổi số phận. Chị đạt danh hiệu học sinh giỏi suốt 12 năm liền và đã nhận nhiều học bổng nhờ thành tích học tập đứng nhất toàn trường.

Năm cấp 3 chị thi đỗ Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, một trong những ngôi trường cấp 3 danh tiếng nhất tại TP.HCM. Sau đó, chị tiếp tục thi đỗ Đại học Ngoại Thương, ngôi trường đại học khối ngành kinh tế nổi bật cả nước.

Hiện tại, mặc dù đang giữ vị trí Giám đốc điều hành tại Bệnh viện Nam An, Như Lan vẫn tiếp tục theo học chương trình MBA, Thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học RMIT. Trong năm tới, chị đặt mục tiêu sẽ học lên tiến sĩ sau khi tốt nghiệp thạc sĩ.

Với chị, tri thức là hành trang quan trọng nhất. Việc không ngừng học hỏi giúp một doanh nhân trẻ có thể nhìn xa, đi đúng hướng và dẫn dắt tổ chức một cách bền vững.

Bản lĩnh trong lĩnh vực thẩm mỹ

Lĩnh vực thẩm mỹ vốn đầy tính cạnh tranh và yêu cầu khắt khe về chuyên môn, nhưng chị đã khẳng định vị thế của mình nhờ tầm nhìn chiến lược và giá trị cốt lõi rõ ràng. Cái tên Nam An cũng mang nhiều ý nghĩa: Nam trong chữ Việt Nam, An trong chữ an toàn. Điều này thể hiện cam kết của bệnh viện về sự an toàn cũng như sứ mệnh nâng tầm ngành thẩm mỹ Việt Nam vươn xa thế giới.

Để làm được điều này, những năm qua Như Lan cùng với đội ngũ lãnh đạo Bệnh viện Nam An luôn chú trọng đầu tư mạnh mẽ vào đội ngũ y bác sĩ chuyên môn, công nghệ hiện đại, cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc tế, từng bước đưa Bệnh viện Nam An trở thành một địa chỉ uy tín mang tầm vóc khu vực, mới đây nhất Nam An vinh dự nhận giải thưởng Top 10 bệnh viện thẩm mỹ uy tín hàng đầu ASEAN.

Lan tỏa giá trị tích cực qua mạng xã hội

Không chỉ giỏi trong chuyên môn, thời gian qua Như Lan còn chứng minh tầm nhìn bản thân thông qua việc xây dựng hình ảnh trên mạng xã hội như một công cụ truyền thông hiệu quả trong kỷ nguyên số. Thay vì chỉ tập trung quảng bá nói về bản thân, chị chọn cách lan tỏa giá trị và kiến thức thẩm mỹ an toàn, thường xuyên đưa ra những cảnh báo cần thiết để bảo vệ khách hàng trước thực trạng nhiều dịch vụ kém chất lượng. Nhiều video clip chia sẻ kiến thức về thẩm mỹ an toàn đạt đến hàng triệu lượt xem, tạo thành xu hướng được đông đảo người quan tâm.

Đặc biệt, các kênh TikTok và Facebook của Bệnh viện Nam An tiên phong đưa hình ảnh bác sĩ trở nên thân thiện, rút ngắn khoảng cách giữa y tế thẩm mỹ và khách hàng. Chính điều này đã giúp Như Lan trở thành một gương mặt tiêu biểu trong lĩnh vực thẩm mỹ, vừa góp phần nâng cao hình ảnh Bệnh viện Nam An, vừa khẳng định bản lĩnh của một nữ lãnh đạo trẻ biết thích ứng với xu thế truyền thông hiện đại.

Cách phụ nữ thời hiện đại cân bằng cuộc sống 4 lò lửa

Quy tắc "4 lò lửa", ví von cuộc đời mỗi người như một chiếc bếp có bốn ngọn lửa: gia đình, bạn bè, sức khỏe và công việc. Để 4 ngọn lửa ấy luôn cháy rực, ta buộc phải hy sinh bớt những ngọn lửa khác. Với Như Lan, ngọn lửa gia đình và công việc luôn được thắp sáng mạnh mẽ nhất. Chị dành tâm huyết cho sự nghiệp, đồng thời giữ trọn vai trò người vợ đồng hành cùng chồng trong ngành thẩm mỹ và là người mẹ tận tâm nuôi dạy ba cô con gái.

Hai ngọn lửa còn lại, bạn bè và sức khỏe, chị chọn duy trì một cách hài hòa, vừa đủ để tiếp thêm năng lượng cho bản thân. Với sức khỏe, thay vì "đốt cháy" mình, chị chọn duy trì phong độ qua lối sống lành mạnh: 13 năm gắn bó với gym, kết hợp boxing, tennis và chế độ ăn uống healthy. Chính sự kỷ luật ấy giúp chị giữ tinh thần tích cực, thể lực dẻo dai để đủ sức cân bằng giữa áp lực công việc và hạnh phúc gia đình.

Từ cô gái nhỏ trong gia đình khó khăn đến nữ CEO bản lĩnh, Nguyễn Thị Như Lan đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ dám mơ ước và hành động. Đặc biệt là hành trình vươn lên và thay đổi số phận từ việc học tập của mình, đây là một giá trị cốt lõi cần được lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa trong thời buổi hiện nay, lấy tri thức làm gốc. Không dừng lại ở hiện tại, chị hướng tới đưa Bệnh viện Nam An vươn tầm quốc tế và góp phần tạo thêm dấu ấn cho ngành thẩm mỹ Việt Nam. Doanh nhân trẻ Nguyễn Thị Như Lan đã truyền cảm hứng, khát vọng tương lai đến với cộng đồng một cách tích cực, ấn tượng.