Bản lĩnh người thầy trong ngôi trường đặc biệt

Trong hệ thống giáo dục Việt Nam, trường Đảng luôn giữ một vị trí đặc biệt - ở nơi đó, học viên không chỉ là người học, mà là những đảng viên, những cán bộ lãnh đạo, quản lý đang gánh trên vai trọng trách chính trị trước Đảng và nhân dân. Đây là môi trường học tập mà mỗi học viên đều có nền tảng nhận thức, có kinh nghiệm thực tiễn, có khả năng phản biện mạnh.

Lễ khai giảng các lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K76.B03 và K76.B04 Tỉnh ủy An Giang, khóa học 2025 - 2027

Trong môi trường đặc thù của trường Đảng, nơi lý luận gắn liền với chính trị, nơi mỗi bài giảng đều mang ý nghĩa định hướng tư tưởng, yêu cầu đối với giảng viên trở nên cao hơn mọi nghề nghiệp thông thường. Sứ mệnh của giảng viên trường Đảng không chỉ dừng lại ở giảng dạy tri thức đơn thuần, mà còn là dẫn dắt nhận thức, định hướng tư tưởng và truyền lửa đạo đức cách mạng. Chính vì vậy, khi nói đến chất lượng đào tạo của hệ thống trường Đảng, điều đầu tiên phải nói đến chính là đạo đức giảng viên - nền tảng tạo nên uy tín của người thầy và sức thuyết phục của mỗi bài giảng. Trong bối cảnh kỷ nguyên số - khi thông tin trở nên đa chiều, niềm tin dễ bị phân tán, quan điểm dễ bị tác động - việc giữ gìn vững chắc chuẩn mực đạo đức giảng viên trường Đảng trở thành nhiệm vụ không thể xem nhẹ. Đây không chỉ là yêu cầu của nghề nghiệp mà còn là trách nhiệm chính trị trước Đảng, trước nhân dân, trước sự an nguy của nền tảng tư tưởng.

Bản lĩnh chính trị - nền tảng của người thầy trường Đảng

Không giống môi trường phổ thông hoặc đại học, giảng viên trường Đảng phải làm việc trong một không gian đặc biệt: Không gian của tư tưởng, của lý luận và của chính trị. Điều đó đòi hỏi mỗi người thầy phải có lập trường vững, “chân lý rõ ràng”, thái độ dứt khoát trong bảo vệ quan điểm của Đảng. Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển, thông tin đa chiều, cách tiếp cận của người học ngày càng phức tạp. Hơn ai hết, giảng viên trường Đảng càng phải giữ cho mình một vùng sáng tư tưởng - nơi lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng được vận dụng khoa học, chuẩn xác, không tùy tiện suy diễn, không biến hóa theo cảm tính. Một bài giảng của trường Đảng không chỉ là bài học, mà là một thông điệp chính trị, một “điểm tựa tinh thần” giúp học viên củng cố niềm tin, tăng cường bản lĩnh. Vì vậy, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân chính là nền tảng tạo nên uy tín, tạo dựng niềm tin đối với học viên.

Gương mẫu - sức mạnh thuyết phục lớn nhất

Ở trường Đảng, học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý - những người đã và đang thực thi công vụ; họ nhạy bén, tinh ý và quan sát rất nhanh. Chính vì vậy, sức mạnh thuyết phục của người thầy không đến từ lời nói, mà đến từ nhân cách. Gương mẫu thể hiện trong từng chi tiết nhỏ: Tôn trọng học viên; phong cách làm việc khoa học, đúng giờ, có trách nhiệm; thái độ đánh giá công bằng, khách quan; lối sống giản dị, chuẩn mực; ứng xử văn minh trong đời sống số; tinh thần tự học suốt đời.

Không cần lời hoa mỹ, chính phong cách sống, phong cách làm việc của giảng viên đã là “bài học lớn nhất” đối với học viên - những người sau này sẽ trở thành lãnh đạo, quản lý ở các cấp, các ngành. Một giảng viên sống thiếu chuẩn mực khó có thể dạy người khác về chuẩn mực; một người thầy không gương mẫu không thể đào tạo ra đội ngũ cán bộ gương mẫu.



PGS - TS Nguyễn Tấn Vinh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, là một trong 55 Gương sáng pháp luật năm 2025

Liêm chính - xương sống của đạo đức nhà giáo trường Đảng

Liêm chính là phẩm chất đặc biệt quan trọng trong môi trường giáo dục chính trị. Ở trường Đảng, liêm chính không chỉ là không tham nhũng mà còn là trung thực trong học thuật, là thái độ nghiêm túc với tri thức khoa học. Một giảng viên trường Đảng phải tuyệt đối tránh: Đạo văn; ngụy tạo dữ liệu; giảng dạy thiếu kiểm chứng; đánh giá thiên vị; lợi dụng sức mạnh của kiến thức để áp đặt chủ quan.

Học viên trường Đảng là cán bộ đang công tác, có đủ trải nghiệm và bản lĩnh để nhận ra những dấu hiệu thiếu liêm chính. Chỉ một biểu hiện nhỏ cũng đủ làm giảm niềm tin, làm yếu đi sức thuyết phục của bài giảng. Vì vậy, liêm chính không chỉ là phẩm chất đạo đức mà còn là điều kiện của sự tôn trọng.

Kỷ cương - nền tảng tạo nên uy nghiêm của trường Đảng

Nếu bản lĩnh là nền móng, gương mẫu là sức mạnh, liêm chính là xương sống, thì kỷ cương là “bầu không khí” bao trùm lên môi trường trường Đảng. Kỷ cương ở đây không chỉ là kỷ luật giờ giấc, mà còn là kỷ luật tư tưởng và kỷ luật phát ngôn. Người giảng viên trường Đảng phải tôn trọng quy trình giảng dạy; giữ nghiêm giờ giấc lên lớp; truyền tải đúng nội dung, đúng quan điểm; phát ngôn chừng mực, chuẩn mực trên không gian mạng.

Kỷ cương tạo nên uy nghiêm; uy nghiêm tạo nên chất lượng đào tạo. Một trường Đảng không thể mất đi uy nghiêm của mình nếu còn muốn giữ vai trò là “ngọn cờ tư tưởng” của Đảng bộ.

Trách nhiệm - lời cam kết với tương lai của Đảng

Trách nhiệm của người thầy trường Đảng không chỉ nằm trong khuôn khổ một bài giảng mà rộng hơn, đó là trách nhiệm với sự trưởng thành của từng học viên; chất lượng đội ngũ cán bộ trong tương lai; uy tín và năng lực lãnh đạo của Đảng; sự vững bền của nền tảng tư tưởng.

Một bài giảng được chuẩn bị hời hợt có thể khiến học viên thiếu niềm tin; một thái độ thiếu chuẩn mực có thể khiến cán bộ hoang mang; một phát ngôn không kiểm soát có thể khiến tổ chức phải trả giá. Bởi vậy, trách nhiệm chính là sợi dây đỏ xuyên suốt trong đạo đức nghề thầy trường Đảng.

Sáng tạo - yêu cầu tất yếu của thời đại số

Trong thời đại chuyển đổi số mạnh mẽ, phương pháp giảng dạy truyền thống khó có thể đáp ứng yêu cầu mới của người học - là những cán bộ trẻ, năng động, thực tiễn phong phú. Vì vậy, giảng viên trường Đảng cần: đổi mới phương pháp tương tác; ứng dụng công nghệ, xây dựng học liệu số; tạo tình huống mô phỏng thực tiễn lãnh đạo - quản lý; tận dụng không gian mạng như một lớp học mở; cập nhật kiến thức mới liên tục về chính trị, kinh tế, an ninh phi truyền thống, truyền thông số.

Sáng tạo không làm mất đi bản chất lý luận mà làm cho lý luận trở nên hấp dẫn - thuyết phục - đi vào thực tiễn.

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 hằng năm không chỉ là dịp tri ân, mà còn là lúc mỗi giảng viên trường Đảng nhìn lại mình: đã sống đúng với chuẩn mực của người thầy trường Đảng chưa? đã đủ gương mẫu để lan tỏa? đã nỗ lực đổi mới để theo kịp thời đại? đã góp phần giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng?...

Giữ gìn đạo đức giảng viên trường Đảng không chỉ là trách nhiệm cá nhân, mà còn là giữ lấy niềm tin của Đảng đối với đội ngũ cán bộ; giữ lấy sự trong sạch của nền giáo dục chính trị; giữ lấy tương lai tư tưởng của chính Đảng cầm quyền. Giữ lửa đạo đức giảng viên trường Đảng cũng chính là giữ lửa của niềm tin, của lý tưởng cách mạng trong lòng mỗi cán bộ.

Trong kỷ nguyên số, khi thế giới đổi thay từng ngày, người giảng viên trường Đảng càng phải sáng hơn, vững hơn và trong hơn để tiếp tục đồng hành cùng Đảng trong sự nghiệp xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”.

