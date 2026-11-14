Bản lĩnh người thợ điện miền Trung được tôi luyện từ ‘đầu sóng ngọn gió’

Tại Hội nghị tổng kết công tác văn hóa doanh nghiệp giai đoạn 2022 - 2025 và phát động Ngày hội Văn hóa công nhân ngành điện năm 2026 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã được vinh danh là tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và thực thi văn hóa doanh nghiệp. Cùng với đó, 3 cá nhân tiêu biểu của đơn vị cũng được biểu dương vì những đóng góp thiết thực trong việc lan tỏa nét đẹp người thợ điện.

Điện về buôn làng ẢNH: LÊ CHÂU ĐẠO

Thước đo từ thực tiễn khắc nghiệt

Khác với nhiều đơn vị kinh tế thông thường, đặc thù hoạt động của EVNCPC gắn liền với một địa bàn trải rộng, địa hình chia cắt phức tạp từ Quảng Trị đến Khánh Hòa. Đây là vùng đất quanh năm đối mặt với thời tiết cực đoan, thiên tai, bão lũ dồn dập. Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục luôn đặt ra những áp lực khổng lồ.

Khi bão tan, lũ rút, lưới điện ngổn ngang cũng là lúc bản lĩnh người thợ điện miền Trung bộc lộ rõ nét nhất. Văn hóa trách nhiệm và kỷ luật lao động được cụ thể hóa bằng hình ảnh những đội xung kích lội bùn, vượt lũ lụt, bám trụ trên từng cung đường, vách núi để dựng lại từng trụ điện, nối lại từng mét dây.

Chia sẻ về giá trị cốt lõi của đơn vị, ông Ngô Tấn Cư, Tổng giám đốc EVNCPC nhìn nhận, miền Trung vốn là nơi "đầu sóng ngọn gió", thường xuyên phải oằn mình hứng chịu những cơn bão lũ dữ dội. Trong những thời khắc gian nan ấy, hình ảnh người công nhân áo cam tỏa đi khắp các nẻo đường, chạy đua với thời gian để khôi phục dòng điện cho từng ngôi nhà, từng góc phố đã vượt lên trên phạm vi của một nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đơn thuần.

Người dân vùng cao hạnh phúc với nguồn điện về buôn ẢNH: NGUYỄN BÁ HẢO

Không chỉ có tinh thần vượt khó tại chỗ, ở EVNCPC thì sự sẻ chia làm nên chiều sâu nhân văn cho văn hóa EVNCPC. Khi miền Bắc đối mặt với những cơn cuồng phong lịch sử làm hư hại nặng nề hệ thống lưới điện, những người thợ điện miền Trung lập tức lên đường chi viện. Hành trang của họ là kinh nghiệm dày dạn sau nhiều năm chống chọi với thiên tai, là tinh thần sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp khôi phục lưới điện trong thời gian ngắn nhất.

Theo ông Ngô Tấn Cư, tinh thần "đồng cam cộng khổ" ấy chính là sợi dây gắn kết bền chặt, khẳng định ngành điện Việt Nam là một khối thống nhất, một đại gia đình cùng chung một sứ mệnh "thắp sáng niềm tin".

Trách nhiệm cộng đồng - Điểm tựa của sự phát triển bền vững

Cùng với đó, EVNCPC đặc biệt chú trọng phát huy vai trò xung kích của các tổ chức đoàn thể, nòng cốt là Công đoàn và Đoàn Thanh niên. Thông qua các phong trào thi đua lao động sáng tạo, các hoạt động gắn kết nội bộ thiết thực, môi trường làm việc tại Tổng công ty ngày càng trở nên chuyên nghiệp, cởi mở và giàu tính nhân văn. Mỗi cán bộ, công nhân viên đều tìm thấy vị trí, trách nhiệm và niềm tự hào của bản thân trong bức tranh chung của doanh nghiệp.

Người thợ điện miền Trung xung kích, vượt khó ẢNH: BẢO NGỌC

Một doanh nghiệp chỉ thực sự vững mạnh khi biết gắn sự phát triển của mình với lợi ích của cộng đồng. Thấm nhuần triết lý đó, bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, EVNCPC luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác an sinh xã hội. Hàng trăm tỉ đồng đã được đóng góp cho các hoạt động vì cộng đồng; hàng nghìn ngôi nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết được dựng lên giúp người nghèo an cư lạc nghiệp; hàng trăm Mẹ Việt Nam Anh hùng được các đơn vị nhận phụng dưỡng suốt đời. Đặc biệt, trong những giai đoạn cả nước căng mình chống chọi với đại dịch hay thiên tai dịch bệnh, tập thể người lao động EVNCPC luôn tiên phong chung tay hỗ trợ, sẻ chia khó khăn với chính quyền và nhân dân các địa phương.

Những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ ấy là lời tri ân sâu sắc gửi đến mảnh đất và con người miền Trung đã luôn đùm bọc, đồng hành cùng ngành điện suốt nhiều thập kỷ qua.

Nét đẹp lao động của người thợ điện ẢNH: ĐẶNG KẾ CƯỜNG

Danh hiệu tập thể xuất sắc giai đoạn 2022 - 2025 là một cột mốc đáng tự hào, nhưng với những người làm điện miền Trung, hành trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp chưa bao giờ có điểm dừng.

Trước thềm Ngày hội Văn hóa công nhân ngành điện năm 2026, tinh thần chung tay vì cộng đồng, sự tận tâm và chuyên nghiệp tiếp tục là hành trang quý giá để mỗi cán bộ, công nhân viên EVNCPC vững vàng tiến bước, giữ cho dòng điện miền Trung luôn sáng, góp phần xây dựng hình ảnh một Tập đoàn Điện lực Việt Nam hiện đại, trách nhiệm và phát triển bền vững.