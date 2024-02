Bản lĩnh nhận trách nhiệm của 'thuyền trưởng'

Điển hình, sau trận thua Iran ở tứ kết diễn ra tối 3.2, HLV Hajime Moriyasu của Nhật Bản thừa nhận ông đã chỉ đạo sai lầm khiến đội nhà bị loại. Ông Hajime Moriyasu cho rằng với tư cách là HLV trưởng, ông rất thất vọng khi không thể giành chiến thắng. Một phần nguyên nhân dẫn đến trận thua là do những sự thay người của ông trong hiệp 2 quá chậm và không phát huy hiệu quả.



HLV Shin Tae-yong cho rằng đội tuyển Indonesia thua Úc 0-4 ở vòng 16 đội Asian Cup 2023 vì không may mắn REUTERS

HLV Petar Segrt (người Croatia) của đội Tajikistan sau trận thua đội Jordan ở tứ kết cũng đã xin lỗi CĐV: "Chúng tôi đã cống hiến hết mình. Nhiều cầu thủ đã khóc, bản thân tôi cũng không kìm được sự xúc động. Tôi biết có nhiều CĐV Tajikistan đến đây xem trận này hơn những trận đấu trước và chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã để các bạn phải thất vọng".

HLV Masatada Ishii (người Nhật Bản) của đội tuyển Thái Lan sau trận thua Uzbekistan 1-2 ở vòng 16 đội cũng cảm ơn các CĐV Thái Lan đã đến cổ vũ trực tiếp tại Qatar hoặc ở quê nhà. Sau đó ông xin lỗi vì đã không thể giúp đội Thái Lan thắng trận. Nhưng ông cho rằng toàn đội đã chơi quyết tâm và nỗ lực trong suốt giải đấu.

Đặc biệt, HLV Kim Pan-gon của đội tuyển Malaysia còn cảm thấy mình không phải là người phù hợp để dẫn dắt đội tuyển Malaysia sau khi đội này thua 0-1 trước Bahrain trong lượt trận thứ 2 bảng E. Vì vậy, sau khi đội tuyển sớm hết hy vọng tranh vé đi tiếp, HLV Kim

Pan-gon đã xin lỗi toàn thể người dân Malaysia: "Rất nhiều CĐV đã đến cổ vũ chúng tôi và người dân Malaysia cũng đã ủng hộ rất nhiều. Một lần nữa, với tư cách là HLV, tôi xin lỗi. Với tư cách là một HLV, tôi rất khó chấp nhận kết quả này".

Ngược lại, có những HLV vẫn luôn khẳng định mình làm đúng dù đội nhà thua trận. Họ chủ yếu đổ lỗi cho yếu tố khách quan hoặc do đối thủ… quá mạnh! Như HLV Shin Tae-yong của đội Indonesia sau trận đậm 0-4 trước đội tuyển Úc ở vòng 16 đội đã cho rằng đội bóng của ông không đáng thua như vậy, vì không may nhận bàn thua đầu tiên từ tình huống đá phản lưới nhà. Ông còn cho rằng "chúng tôi đã thi đấu không tệ trong trận đấu này. Vì vậy, tôi không cảm thấy xấu hổ khi Indonesia thua đậm". Tuy nhiên, dù bào chữa thế nào thì thất bại này cũng khiến ông Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia Erick Thohir không thể hài lòng. Đó cũng là lý do vì sao ông Erick Thohirra ra điều kiện thỏa thuận hợp đồng với HLV Shin Tae-yong có thời hạn đến tháng 6.2024 cùng 2 điều kiện để gia hạn lâu hơn đến năm 2027. Còn nếu các đội tuyển khác đặt vấn đề với HLV Shin Tae-yong thì ông cũng không ngăn cản.

HLV Troussier của đội tuyển VN cũng là người "kiệm lời" khi nói về việc nhận trách nhiệm hoặc xin lỗi người hâm mộ sau những thất bại khó nuốt trôi. Đối với ông, đội tuyển VN thua trận với nhiều lý do khác nhau, như trận thua Indonesia ở vòng bảng Asian Cup 2023 là vì đối thủ "quá khác so với khi đối đầu ở AFF Cup hay SEA Games. Đội tuyển Indonesia sở hữu một đội hình chất lượng, có sự bổ sung những cầu thủ nhập tịch"…

Việc nhận trách nhiệm hoặc xin lỗi sau thất bại được xem là khá bình thường với nhiều HLV chuyên nghiệp, đó có thể là thói quen hoặc thậm chí được xem là bản lĩnh của một HLV. Bởi khi làm được điều đó, những thất bại hoặc sai lầm của họ cũng dễ được nhiều người thông cảm và tiếp tục ủng hộ.