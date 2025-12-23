Bản lĩnh ‘săn lộc’, người Việt làm chủ vận may đầu năm

Năm 2025 đánh dấu một năm chuyển đổi với nhiều cơ hội lẫn thách thức. Trước thềm năm mới, dù chưa thể biết trước điều gì sẽ đến, song tất cả đều mong muốn và hướng đến những điều tươi đẹp nhất. Trong những ngày này, người ta hay tìm đến "lộc" như dấu hiệu của hy vọng và khởi đầu tốt đẹp. Xin lộc và cầu may vì thế gắn liền với tinh thần của Tết, mùa của kỳ vọng được gửi vào tương lai.

"Lộc" chính là món quà cho một khởi đầu mới tràn đầy năng lượng và hy vọng ẢNH: PEXELS

Khi "lộc" được tạo nên từ chính bản lĩnh cá nhân

Nhưng trong nhịp sống hiện đại, "lộc" không còn là quà tặng của sự cầu may hay là kết quả của sự chờ đợi thụ động. Nó là sự phản chiếu rõ nét nhất của tinh thần bản lĩnh và sự chủ động của mỗi cá nhân.

Với những doanh nhân trẻ dám đối mặt với biến động thị trường, "lộc" là khi họ kiên trì phát triển mô hình kinh doanh mới và thành công thu hút được vốn đầu tư. Một chủ cửa hàng ăn uống chủ động thay đổi mô hình, dám thử nghiệm kênh bán hàng mới, "lộc" chính là việc đưa thương hiệu trở lại mạnh mẽ. Sau làn sóng lay-off của năm vừa qua, những nhân viên văn phòng chuyển hướng thành những nhà sáng tạo nội dung bằng chính kinh nghiệm đã tích lũy, "lộc" chính là sự công nhận và theo dõi từ người hâm mộ.

Bản lĩnh thử nghiệm mô hình kinh doanh mới giúp người chủ nắm lấy "lộc" - cơ hội đưa thương hiệu phát triển vươn xa - bằng chính đôi tay mình

Có thể thấy, sự chủ động, tinh thần dám dấn bước chính là chìa khóa duy nhất để tự tin biến vận may thoáng qua thành kết quả. Bản lĩnh là không chờ lộc may xuất hiện, mà tự tay "săn" lấy lộc cho mình. Khi tinh thần ấy dẫn đường, mỗi hành động đều có thể mở ra những cơ hội mới, giúp mỗi người thực sự làm chủ năm mới của chính mình. Đó cũng chính là tinh thần mà Tiger Beer muốn truyền cảm hứng để hướng tới năm 2026 đầy khí thế: mở năm mới bằng bản lĩnh - không đợi may mắn tìm đến, mà chủ động chinh phục lộc theo cách của mình.

Mùa xuân của hành trình "săn lộc" bắt đầu

Mùa lễ hội năm nay, Tiger Beer sẽ mang đến một chuỗi trải nghiệm "săn lộc" bất ngờ và độc đáo tại khắp các đường phố, những hàng quán thân quen, cho đến không gian náo nhiệt trên mạng xã hội. Đây không chỉ là một hoạt động "săn lộc" đầu xuân được lấy cảm hứng từ nét đẹp văn hóa của Việt Nam, mà còn là cơ hội để các "mãnh hổ" khẳng định bản lĩnh, tự tay nắm lấy vận may và mở ra một năm mới đầy khí thế.

Từ đại tiệc âm nhạc cuồng nhiệt đến loạt địa điểm săn lộc thực chiến - tất cả đang chờ các "mãnh hổ" tại Tiger Remix 2026

Tâm điểm của hành trình "săn lộc" chính là các "Quảng Trường Săn Lộc Bản Lĩnh", nơi Tiger Beer mang đến những trải nghiệm lễ hội sôi động và ấn tượng nhất, từ đại tiệc chào đón năm mới Tiger Remix đến loạt thử thách săn lộc thực chiến. Người hâm mộ sẽ được chinh phục Cây lộc bản lĩnh "khó trị nhất" của Tiger Beer và săn cho mình những "Lộc bản lĩnh" xứng đáng. Hành trình hứa hẹn sẽ biến mùa lễ hội năm nay thành một mùa khai xuân đậm sắc văn hoá, nơi mọi người cùng săn lộc và làm chủ năm mới đầy khí thế.

Tết là mùa của hy vọng - nhưng lộc là thứ ta phải tự tay chinh phục. Hãy cùng Tiger Beer mở ra một mùa khai xuân bản lĩnh, nơi mỗi hành động đều có thể biến thành vận may của chính mình.

Sẵn sàng săn lộc cùng Tiger Beer và tiếp thêm khí thế cho năm mới đang đến

