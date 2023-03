Bản mở rộng của Elden Ring chính thức được xác nhận

Theo Gadget Match, tại lễ trao giải The Game Awards được tổ chức vào tháng 12 năm ngoái, Elden Ring đã nhận được giải thưởng Game of the Year danh giá. Tuy nhiên, thay vì ăn mừng chiến thắng với các bản cập nhật cho trò chơi đoạt giải thưởng, FromSoftware đã ‘nhá hàng’ dự án sắp tới khiến người hâm mộ nóng lòng về một bản mở rộng đầu tiên của trò chơi.

Và giờ đây, những thắc mắc đã được giải đáp, khi nhà phát triển đưa ra câu trả lời chính thức rằng bản mở rộng của Elden Ring hiện đang trong quá trình phát triển.

Hình ảnh đầu tiên về bản mở rộng của Elden Ring FromSoftware

Theo đó, FromSoftware đã đăng tải bài viết ra xác nhận về DLC đầu tiên cho trò chơi. Phiên bản mở rộng sắp tới sẽ có tên Shadow of the Erdtree. Nhà phát triển cũng xác nhận rằng bản mở rộng sẽ đến với tất cả các nền tảng mà Elden Ring đang hoạt động như PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S và Steam.

Mặc dù khiến người hâm mộ háo hức với công bố mới, nhưng FromSoftware đã không tiết lộ thêm bất cứ thông tin nào về đồ họa cũng như cốt truyện của bản mở rộng. Studio cũng không công bố khi nào bản mở rộng sẽ ra mắt, thậm chí không có video giới thiệu, người hâm mộ Elden Ring có thể sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa.