Ban nhạc Bức Tường tưởng nhớ Trần Lập trước hàng chục nghìn khán giả

Bức Tường trình diễn lúc gần nửa đêm nhưng vẫn được hàng chục nghìn khán giả chào đón. Ban nhạc dành tiết mục đặc biệt để tưởng nhớ Trần Lập ẢNH: BTC

Bức Tường và Phạm Anh Khoa là những nghệ sĩ trình diễn cuối cùng tại lễ hội âm nhạc Hozo 2024 khép lại tối 15.12. Mặc dù hơn 11 giờ nhóm mới xuất hiện trên sân khấu, hàng chục nghìn khán giả vẫn nán lại chờ đợi và cổ vũ nồng nhiệt trước những màn trình diễn máu lửa. Đáp lại sự ủng hộ của khán giả TP.HCM, ban nhạc mang đến những giai điệu rock đầy cuồng nhiệt, bùng nổ.



Ban nhạc rock hàng đầu Việt Nam mở đầu set diễn bằng Tâm hồn của đá và Ra khơi - hai tác phẩm quen thuộc vốn gắn liền với tên tuổi của Bức Tường. Ngay sau đó, các nghệ sĩ mang tới ca khúc Tháng 12 - bài hát được chọn để tưởng nhớ ca sĩ Trần Lập, thủ lĩnh quá cố của nhóm.

Tiết mục khiến không khí trở nên lắng đọng, nhiều người hâm mộ được khơi gợi lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ cùng với ban nhạc và hình ảnh Trần Lập bùng cháy trên sân khấu thuở nào.

Gần 30 năm hoạt động, Bức Tường vẫn bền bỉ với chất rock máu lửa ẢNH: BTC

Những tiết mục của nhóm được khán giả đón nhận cuồng nhiệt ẢNH: BTC

Bên cạnh những tác phẩm ghi dấu ấn thời gian được sáng tác bởi cố nhạc sĩ Trần Lập, Bức Tường còn mang lên sân khấu Hozo nhiều tiết mục được khán giả yêu thích không kém: Bông hồng xanh, Con đường không tên, Bình yên... Trong đó, Bình yên là ca khúc nằm trong album Vol 6 của Bức Tường, tác phẩm là sự kết hợp rất thú vị của Phạm Anh Khoa và rapper KraziNoyze. Màn biểu diễn tác phẩm này đã nhận được sự ủng hộ cuồng nhiệt từ đông đảo khán giả thưởng thức đêm nhạc.

Cuối cùng, ban nhạc kết thúc set diễn bằng ca khúc Những chuyến đi dài vào khoảng 0 giờ 30 phút. Hàng chục nghìn khán giả vẫn nán lại đến phút cuối để thưởng thức trọn vẹn màn trình diễn của nhóm và lộ rõ vẻ tiếc nuối khi phải ra về.

Bức Tường chụp hình cùng khán giả trong đêm nhạc ẢNH: BTC

Trong đêm diễn, Trần Tuấn Hùng cũng nhắc đến dự định mà Bức Tường ấp ủ trong năm tới. Nghệ sĩ guitar chia sẻ: "Việc thực hiện concert riêng của ban nhạc Bức Tường luôn là điều mong muốn của chúng tôi. Lần gần đây nhất chúng tôi làm điều đó là tháng 4.2022 tại Dinh Độc Lập. Hy vọng rằng, trong năm 2025, khi Bức Tường kỷ niệm 30 năm thành lập, chúng tôi sẽ có concert ở cả Hà Nội và TP.HCM để cùng với người hâm mộ của mình đem tới những nguồn năng lượng và những sự phấn khích đến cho tất cả mọi người".

Bên cạnh phần trình diễn thăng hoa của Bức Tường và Phạm Anh Khoa, đêm diễn kéo dài gần 7 tiếng đồng hồ khép lại Hozo 2024 còn quy tụ nhiều ban nhạc trình diễn trước đó: Ngũ Cung, Hải Bột và The Farmers, Mủn Gỗ, Monocycle, Chillies và 2 ban nhạc đến từ Hàn Quốc: Can't Be Blue và Simile Land.