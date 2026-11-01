Ban nhạc Ngũ Cung 'giải oan' cho rock

Tối 2.11, ban nhạc Ngũ Cung sẽ đảm nhận phần trình diễn kết màn tại Rock Concert - Thái Nguyên bừng sáng, diễn ra ở sân vận động Thái Nguyên. Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ, ban nhạc với những màu sắc âm nhạc khác nhau, mang đến không gian dành riêng cho những người yêu rock.

Được giao đảm nhận toàn bộ phần III của chương trình, Ngũ Cung chuẩn bị 5 tiết mục gồm Đón em trở về, Yêu, Người ở đừng về, Cô Đôi Thượng Ngàn và Hành khúc ngày và đêm.

Ban nhạc Ngũ Cung mong muốn thay đổi định kiến cho rằng rock chỉ có sự gào thét và âm thanh dữ dội Ảnh: BTC

Nhạc sĩ Trần Thắng, thủ lĩnh Ngũ Cung, cho biết ban nhạc cảm thấy vinh dự khi được góp mặt trong một chương trình âm nhạc quy mô lớn. Với anh, đây không chỉ là cơ hội kết nối với khán giả mà còn góp phần đưa rock đến gần hơn với công chúng. "Chúng tôi tự tin vào bản sắc, cá tính và thế mạnh âm nhạc của mình. Chúng tôi không đặt phần trình diễn trong sự so sánh với bất kỳ nghệ sĩ nào, bởi mỗi nghệ sĩ đều có màu sắc và cách kết nối với khán giả riêng", Trần Thắng chia sẻ.

Rock không chỉ có sự gào thét

Điểm nhấn đáng chú ý trong phần trình diễn của Ngũ Cung là Hành khúc ngày và đêm, ca khúc cách mạng nổi tiếng do nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc từ bài thơ Ngày và đêm của nhà thơ Bùi Công Minh.

Theo Ngũ Cung, rock không chỉ mang đến sự bùng nổ mà còn có thể truyền tải tinh thần hào hùng, trang nghiêm của những ca khúc cách mạng Ảnh: BTC

Tác phẩm từng được ban nhạc lựa chọn đưa vào album Di sản, phát hành năm 2024. Thay vì giữ nguyên cách thể hiện quen thuộc, Ngũ Cung khoác lên ca khúc màu sắc rock với tiết tấu mạnh mẽ và âm thanh đặc trưng, nhưng vẫn hướng đến việc bảo toàn tinh thần của tác phẩm gốc.

Việc làm mới một ca khúc cách mạng bằng rock cũng đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa sáng tạo nghệ thuật và sự trang nghiêm. Trước ý kiến cho rằng rock gắn liền với sự gào thét, không phù hợp để thể hiện những tác phẩm mang tinh thần yêu nước, nhạc sĩ Trần Thắng bày tỏ quan điểm không đồng tình.

Theo thủ lĩnh Ngũ Cung, rock có nhiều sắc thái biểu đạt, không chỉ dữ dội hay bùng nổ mà còn có thể hào hùng, sâu lắng và trang nghiêm. "Thể loại âm nhạc không quyết định tính trang nghiêm của một tác phẩm. Điều quan trọng nằm ở cách người nghệ sĩ cảm nhận, lựa chọn ngôn ngữ biểu đạt và truyền tải được tinh thần của tác phẩm ấy", Trần Thắng nhấn mạnh.

Nam nhạc sĩ cho rằng việc làm mới những tác phẩm quen thuộc cần bắt đầu từ sự trân trọng giá trị cốt lõi. Thông qua phiên bản rock của Hành khúc ngày và đêm, ban nhạc mong muốn mang đến góc nhìn khác về ca khúc cách mạng, đồng thời chứng minh những giá trị âm nhạc có thể tiếp tục lan tỏa bằng nhiều hình thức thể hiện.

Đưa âm hưởng dân tộc vào rock

Thành lập năm 2007, Ngũ Cung được biết đến với phong cách kết hợp rock cùng âm hưởng văn hóa dân tộc, đặc biệt là chất liệu âm nhạc vùng Tây Bắc. Những sáng tác như Cướp vợ, Cao nguyên đá, Tuyết trắng và đỗ quyên đỏ hay Cô Đôi Thượng Ngàn góp phần tạo nên dấu ấn riêng của ban nhạc.

Ngũ Cung theo đuổi phong cách kết hợp rock với chất liệu văn hóa dân tộc, góp phần đưa thể loại âm nhạc này đến gần hơn với công chúng Ảnh: BTC

Sau gần hai thập niên hoạt động, Ngũ Cung đã phát hành bốn album phòng thu, gần nhất là Di sản vào năm 2024. Album đánh dấu hành trình tiếp tục khai thác chất liệu văn hóa, lịch sử và thiên nhiên Việt Nam bằng ngôn ngữ rock.

Với lần xuất hiện tại Thái Nguyên, Ngũ Cung kỳ vọng mang đến phần kết giàu năng lượng, đồng thời góp phần thay đổi những định kiến về rock trong đời sống âm nhạc đại chúng.