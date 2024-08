Ban nhạc rock Aerosmith giã từ sân khấu

Trong chia sẻ trên Instagram chính thức cũng như tài khoản mạng xã hội X vào ngày 2.8, ban nhạc Aerosmith đã thông báo với người hâm mộ và những người theo dõi rằng họ đưa ra "quyết định đau lòng và khó khăn nhưng cần thiết là giã từ sân khấu lưu diễn".

Aerosmith tuyên bố giã từ sàn diễn CNN

Tuyên bố giải thích rằng giọng ca chính Steven Tyler - người có "giọng hát là một thứ nhạc cụ không giống bất kỳ loại nhạc cụ nào khác", vẫn đang phải vật lộn với hậu quả của chấn thương dây thanh quản mà anh gặp phải vào năm ngoái.

"Tyler đã dành nhiều tháng chữa trị để cải thiện giọng nói của mình trở lại như trước khi bị chấn thương. Chúng tôi đã thấy anh ấy vật lộn mặc dù có đội ngũ y tế giỏi nhất bên cạnh. Thật đáng buồn, rõ ràng là anh ấy không thể hồi phục hoàn toàn sau chấn thương giọng nói", tuyên bố của Aerosmith hôm 2.8 cho biết.

Vào cuối tháng 9 năm ngoái, ban nhạc chia sẻ Steven Tyler, hiện 76 tuổi, đã "tổn thương thanh quản", khiến ban nhạc phải hoãn các ngày biểu diễn còn lại trong năm cho chuyến lưu diễn Peace Out: The Farewell Tour, ban đầu được công bố vào tháng 5.2023.

Giọng ca chính Steven Tyler DAILY MAIL

Tháng 4 này, ban nhạc đã thông báo lịch lưu diễn được đổi lại, dự kiến bắt đầu vào giữa tháng 9 và kéo dài đến cuối tháng 2.2025.

Ghi chú trong tuyên bố tuần này ban nhạc "luôn muốn thổi bùng tâm trí của khán giả khi biểu diễn". Aerosmith chia sẻ thêm đó là "vinh dự lớn khi âm nhạc của chúng tôi trở thành một phần của bạn. Trong mọi câu lạc bộ, trong mọi chuyến lưu diễn lớn và trong những khoảnh khắc lớn lao và riêng tư, bạn đã dành cho chúng tôi một vị trí trong cuộc đời bạn".

Ban nhạc rock Aerosmith do Steven Tyler đứng đầu, được thành lập vào năm 1970 với các thành viên Joe Perry, Ray Tabano, Tom Hamilton và Joey Kramer. Sau này Brad Whitford thay thế Tabano và có thêm Steven Tyler. Ban nhạc đã giành được 4 giải Grammy và được ghi danh vào Rock and Roll Hall of Fame vào năm 2001.