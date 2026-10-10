Ban Nữ công PC Quảng Trị trao học bổng cho học sinh khuyết tật

Ngày 9.10, Ban Nữ công Công ty Điện lực Quảng Trị (PC Quảng Trị) đã tổ chức thăm hỏi, trao quà và học bổng cho giáo viên, học sinh Trường Giáo dục chuyên biệt tỉnh Quảng Trị, với tổng giá trị hỗ trợ 12 triệu đồng.

Tại chương trình, Ban Nữ công PC Quảng Trị trao 6 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Số tiền 6 triệu đồng còn lại được sử dụng để hỗ trợ đồ dùng học tập, sữa và bánh cho giáo viên, học sinh nhà trường.

Ban nữ công Công ty Điện lực Quảng Trị trao các suất học bổng cho học sinh ở Trường Giáo dục chuyên biệt tỉnh ẢNH: THANH LỘC

ẢNH: THANH LỘC

Trường Giáo dục chuyên biệt tỉnh Quảng Trị hiện có hơn 150 học sinh, là cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, thực hiện nhiệm vụ giáo dục dành cho người khuyết tật. Bên cạnh học văn hóa, học sinh tại đây còn được hỗ trợ rèn luyện kỹ năng, phát triển khả năng cá nhân và từng bước hòa nhập cộng đồng.