Ban Quản lý dự án Truyền tải điện hoàn thành nhiều dự án quan trọng

Buổi làm việc của EVNNPT với NPTPMB nhằm đánh giá kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023 và lập kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024 của đơn vị

Vượt khó để đóng điện, khởi công nhiều dự án

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Trần Thế Hùng, Giám đốc Ban Quản lý dự án Truyền tải điện, cho biết trong quá trình triển khai dự án, NPTPMB gặp nhiều khó khăn trong lựa chọn nhà thầu các gói cung cấp vật tư thiết bị (VTTB) do phải xử lý tình huống trong đấu thầu; khó khăn do ảnh hưởng của việc điều chỉnh tuyến theo yêu cầu của địa phương có dự án đi qua, do vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB).

Đặc biệt, công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng có rất nhiều vướng mắc, nhất là việc thỏa thuận vị trí trạm, hướng tuyến đường dây với các địa phương nơi triển khai dự án và công tác phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường, thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy.

Công tác trình duyệt chủ trương đầu tư vô cùng phức tạp, có những dự án trình rất nhiều lần hiệu chỉnh cập nhật lại. Nhiều dự án theo kế hoạch giao cần phê duyệt năm 2023 nhưng phải thực hiện thủ tục trình điều chỉnh cho phù hợp với Quy hoạch điện 8 và phải phê duyệt được chủ trương đầu tư dẫn đến không phê duyệt được báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, kéo theo chậm dự án. Một số nhà thầu tư vấn thiết kế nhân lực còn ít nên cung cấp sản phẩm chất lượng chưa cao.

Vượt lên những khó khăn đó, NPTPMB đã đã hoàn thành 4 dự án rất quan trọng tăng cường khả năng truyền tải điện gồm: nâng khả năng tải đường dây 220 kV Sơn La - Việt Trì; nâng khả năng tải đường dây 202 kV Hà Đông - Thường Tín; giải pháp đảm bảo yêu cầu về điện áp cho lưới truyền tải điện khu vực miền Bắc; treo dây mạch 2 đường dây 220 kV Dốc Sỏi - Quảng Ngãi.

Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Ngoài ra, còn 2 dự án ngoài kế hoạch Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao gồm: lắp đặt 4 ngăn lộ 110 kV TBA 220 kV Vĩnh Tường và 1 ngăn lộ 110 kV TBA 220 kV Vĩnh Yên đấu nối đường dây 110 kV Vĩnh Tường - Vĩnh Yên - Việt Nam; lắp đặt 2 ngăn lộ 110 kV TBA 220 kV Hải Dương đấu nối đường dây 110 kV Hải Dương - Đồng Niên.

Phó tổng giám đốc EVNNPT Trương Hữu Thành phát biểu tại buổi làm việc

Quyết tâm hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm

Từ nay đến cuối năm, NPTPMB nỗ lực để phấn đấu khởi công, đóng điện các dự án còn lại theo kế hoạch EVNNPT đã giao năm 2023.

Để hoàn thành mục tiêu kế hoạch trên, trong chuẩn bị đầu tư, NPTPMB đẩy nhanh thủ tục và bám sát các cơ quan chức năng để trình phê duyệt. Trong công tác khởi công các dự án sẽ tập trung nhân lực tổ chức trình thẩm duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế bản vẽ thi công, xét thầu rút ngắn tối đa thời gian lựa chọn nhà thầu.

Ông Trần Thế Hùng, Giám đốc NPTPMB, báo cáo tại buổi làm việc

Về đóng điện các dự án, NPTPMB tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà thầu các dự án đóng điện năm 2023, đảm bảo kịp tiến độ cung cấp VTTB, thi công xây lắp các dự án đóng điện năm 2023. Đôn đốc các nhà thầu cung cấp VTTB thực hiện đúng theo tiến độ hợp đồng và lập bảng cam kết tiến độ chi tiết cung cấp VTTB.

Đồng thời, đôn đốc các nhà thi công xây lắp thực hiện đúng theo tiến độ hợp đồng và lập bảng cam kết tiến độ chi tiết thi công xây dựng để điều hành, đánh giá nhà thầu. Lãnh đạo NPTPMB thường xuyên có mặt tại công trường để kịp thời xử lý các tình huống tại công trường đảm bảo tiến độ thi công dự án.

Đôn đốc nhà thầu tư vấn giám sát bố trí cán bộ, công nhân viên luôn có mặt tại công trường để giám sát chất lượng thi công xây dựng, nghiệm thu chuyển bước, nghiệm thu VTTB, xử lý các tình huống phát sinh trên công trường; điều hành tiến độ cấp VTTB đảm bảo phù hợp với tiến độ thi công xây lắp…

Ông Võ Lương Nhân, Phó giám đốc NPTPMB, báo cáo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo EVNNPT ghi nhận và đánh giá cao NPTPMB đã hoàn thành nhiều dự án quan trọng trong thời gian qua, qua đó góp phần quan trọng nâng cao vận hành hệ thống điện, đặc biệt là khu vực phía bắc.

Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú cho biết đối với những dự án quan trọng theo chỉ đạo của EVN/EVNNPT, NPTPMB cần tập trung nguồn lực để hoàn thành. Đối với dự án chuẩn bị đầu tư, NPTPMB cần làm việc với các cơ quan, ban ngành để triển khai sớm các thủ tục chuẩn bị đầu tư.

Theo Tổng giám đốc EVNNPT, về cơ bản các dự án của NPTPMB là các dự án mở rộng trạm biến áp, nâng công suất, nâng khả năng tải đường dây, tức là có mặt bằng hiện hữu nên triển khai nhanh các thủ tục để khởi công, đóng điện, quyết toán công trình. Trong quá trình triển khai dự án, NPTPMB cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc các tổng công ty điện lực để đảm bảo đấu nối các dự án đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả dự án.

Lãnh đạo EVNNPT mong muốn NPTPMB tiếp tục nỗ lực hơn nữa, vượt qua các khó khăn, khắc phục những lý do chủ quan để phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ EVNNPT giao trong năm 2023 và các năm tiếp theo.