Bản sắc HGTV: Làm giàu tri thức, kết nối cộng đồng

Fanpage HGTV hiện có gần 3 triệu người theo dõi. Kênh You Tube HGTV có hơn 770.000 người đăng ký. Kênh TikTok trên 1 triệu follower và hơn 16 triệu lượt thích. Năm 2024, HGTV đoạt 1 giải C, 1 tác phẩm vào vòng chung khảo Giải báo chí quốc gia; 1 giải C, 1 tác phẩm vào vòng chung khảo Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII; 1 giải A, 1 giải C tại Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư; 1 giải bạc Chương trình Phát thanh trực tiếp, 2 giải khuyến khích tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 16…