Bạn skincare đủ bước mà da vẫn không đẹp: Có thể thiếu 7 loại nước này?

1. Nước lọc tinh khiết: Nền tảng hydrat hóa cơ bản

Uống 2 - 2,5 lít nước lọc mỗi ngày theo nhiều nghiên cứu cho thấy, hydrat hóa đầy đủ giúp tăng lưu thông máu đến da, giảm nếp nhăn sâu và cải thiện độ đàn hồi. Không chỉ vậy, nước lọc hỗ trợ chức năng hàng rào bảo vệ da, ngăn ngừa mất nước qua biểu bì. Vậy hãy bắt đầu ngày mới bằng 1 ly nước ấm. Thêm mẹo, uống trước bữa ăn 30 phút để tăng hiệu quả detox.

2. Nước chanh tươi: "Vitamin C tự nhiên" chống oxy hóa

Chanh là "siêu anh hùng" cho da nhờ hàm lượng vitamin C dồi dào. Chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp kích thích sản xuất collagen, giảm đốm nâu và nếp nhăn. Theo nghiên cứu, vitamin C từ chanh có thể làm chậm quá trình lão hóa da bằng cách trung hòa gốc tự do từ tia UV và ô nhiễm. Cách dùng: Bạn vắt 1/2 quả chanh vào 300ml nước ấm, uống lúc bụng đói. Tránh thêm đường để giữ lợi ích detox.

3. Trà xanh: Lá chắn chống lão hóa từ thiên nhiên

Trà xanh là "ngôi sao" trong danh sách chống lão hóa, với polyphenol EGCG - hợp chất chống oxy hóa mạnh gấp 100 lần vitamin E. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh, uống 2-3 tách trà xanh/ngày giúp giảm nếp nhăn, cải thiện độ đàn hồi da và bảo vệ khỏi tổn thương từ tia UV. Cách dùng, bạn ngâm 1 túi trà xanh trong nước nóng 3 phút, uống nguội vào buổi chiều.

4. Nước dừa: "Nước điện giải" cho da căng mọng

Nước dừa giàu kali, magiê và điện giải tự nhiên, giúp hydrat hóa sâu mà không gây đầy hơi như nước ngọt. Theo các nghiên cứu, những khoáng chất này hỗ trợ sản xuất collagen, duy trì độ ẩm da và giảm viêm - chìa khóa để da trông "plump" như tuổi 20.

5. Nước lựu: "Chống gốc tự do" từ quả đỏ

Lựu chứa punicalagin và anthocyanin - hai chất chống oxy hóa mạnh, bảo vệ tế bào da khỏi stress oxy hóa, nguyên nhân hàng đầu gây lão hóa. Nhiều nghiên cứu cho thấy, uống nước lựu thường xuyên giảm nếp nhăn sâu và tăng độ sáng da. Đây là lựa chọn lý tưởng nếu da bạn hay bị nám do nắng.

6. Nước dưa hấu: Hydrat hóa "siêu tốc" với lycopene

Dưa hấu chứa 92% nước, cộng với lycopene - carotenoid chống UV và hydrat hóa sâu. Theo Asian Beauty X, infused water dưa hấu + dâu tây giúp chống lão hóa bằng cách tăng độ ẩm nội bào, giảm khô nứt và nếp nhăn. Hoàn hảo cho da dầu, vì nó hydrat hóa mà không gây bóng nhờn.

7. Nước giàu collagen - hỗ trợ cấu trúc da từ gốc

Collagen chiếm tới 70% cấu trúc da, nhưng bắt đầu suy giảm từ sau tuổi 25. Bổ sung collagen dạng nước hay bột pha với nước giúp cơ thể hấp thu nhanh hơn. Đặc biệt khi kết hợp cùng vitamin C để tăng hiệu quả tổng hợp collagen nội sinh. Các nghiên cứu cho thấy việc bổ sung collagen peptide đều đặn có thể giúp cải thiện độ đàn hồi da, giảm nếp nhăn và tăng độ ẩm cho da sau vài tuần sử dụng.

Top 2 collagen đang được chị em tin tưởng bổ sung nhiều hàng đầu năm 2025 Cùng tìm hiểu 2 sản phẩm bổ sung collagen có lượt bán nhiều hàng đầu trên mọi nền tảng. Và chọn cho cơ thể loại collagen phù hợp giúp duy trì làn da tươi trẻ. 1. Nước đông trùng hạ thảo Hector Collagen Đây là 'ngôi sao sáng' trong thế giới collagen hiện nay - một sự kết hợp hoàn hảo giữa collagen peptide, đông trùng hạ thảo, vitamin C, và các chiết xuất thiên nhiên quý hiếm. Sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam theo công nghệ chuyển giao từ Nhật Bản, phù hợp với phụ nữ Á Đông. Hiệu quả kép: Không chỉ bổ sung collagen hỗ trợ tăng tính đàn hồi cho da, mà còn hỗ trợ giảm lão hóa da, làm đẹp da.

Không gây nóng, không nổi mụn: Thành phần tự nhiên, không chứa đường tinh luyện, giúp cơ thể hấp thu nhẹ nhàng.

Tiện lợi và dễ uống: Dạng nước đóng chai nhỏ gọn, vị thơm nhẹ, dễ mang theo và sử dụng mỗi ngày. Tham khảo ngay nước uống collagen Hector chính hãng tại đây cùng ưu đãi hấp dẫn: https://maihan.vn/hector/nuoc-dong-trung-ha-thao-ket-hop-collagen-hector-collagen.html Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nước nấm đông trùng hạ thảo Hector Collagen GPQC: 865/2022/XNQC-ATTP. Không dùng cho người mẫn cảm, kiêng kỵ với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. 2. Bổ sung collagen Codeage Hydrolyzed Multi Collagen Peptides Powder Nếu bạn yêu thích phong cách sống 'healthy & beauty' chuẩn Âu Mỹ, Codeage Multi Collagen Peptides Powder chính là 'chân ái'. Sản phẩm đến từ Mỹ, nổi tiếng với công thức chứa 5 loại collagen thủy phân từ bò, gà, cá, trứng và màng vỏ trứng - cung cấp đầy đủ collagen type I, II, III, V, X, giúp chăm sóc cho da. Công thức sạch, tinh khiết: Không đường, không hương liệu, không chất bảo quản, phù hợp với chế độ ăn keto, paleo hoặc low-carb.

Dễ pha chế: Chỉ cần hòa 1 muỗng vào cà phê, sinh tố hoặc nước lọc, bạn đã có ngay 'thức uống trẻ hóa' chuẩn chuyên gia.

Không gây nóng, không rối loạn nội tiết: Nhờ nguồn nguyên liệu thuần tự nhiên, sản phẩm an toàn cho cả phụ nữ sau 25 tuổi và mẹ bỉm đang chăm sóc sắc đẹp sau sinh.

Hiệu quả sau 1-2 tháng: Hỗ trợ tăng cường độ ẩm, hỗ trợ tăng đàn hồi cho da, hỗ trợ giảm các triệu chứng khô da, nhăn da, hỗ trợ làm đẹp da. Chi tiết bột bổ sung collagen Codeage chính hãng xem ngay tại đây và nhận ưu đãi hấp dẫn: https://maihan.vn/codeage/bot-uong-bo-sung-collagen-giup-tre-hoa-da-hydrolyzed-multi-collagen-protein-powder.html Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Multi Collagen Peptides GPQC: 1831/2022/XNQC-ATTP. Không sử dụng cho người mẫn cảm, kiêng kỵ với bất kì thành phần nào của sản phẩm. Tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng nếu đang mang thai, cho con bú, bị dị ứng hoặc đang có vấn đề về sức khỏe. Sử dụng sản phẩm này như một thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Không dùng cho mục đích giảm cân. Thận trọng khi dùng cho người bị dị ứng cá (cá tuyết, cá hồng), trứng. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.



