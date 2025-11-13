Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn cần biết

Bán thêm 1 căn nhà, thêm 1 chuyến từ thiện

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
13/11/2025 16:44 GMT+7

Hoàng Văn Nam - người môi giới nhà đất gắn 'tâm' vào từng giao dịch. Giữa thị trường bất động sản TP.HCM vốn nhiều biến động và không ít thông tin 'ảo', cái tên Hoàng Văn Nam được nhiều khách hàng nhắc đến như một trường hợp đặc biệt: làm nghề bằng sự minh bạch, giữ chữ tín và coi mỗi giao dịch không chỉ là công việc mà còn là cơ hội… làm từ thiện.

- Ảnh 1.

Giữ nghề bằng "3 thật"

Không quảng cáo màu mè, không hứa hẹn quá đà, Hoàng Văn Nam gây dựng tên tuổi chỉ bằng một bộ nguyên tắc duy nhất: đó là "3 thật".

- Nhà thật: Không sử dụng hình ảnh chỉnh sửa, không "ảo hóa" căn nhà bằng các ứng dụng công nghệ. Nhà như thế nào, anh chụp đúng như vậy, thậm chí cố ý không "tô hồng" để khi khách đến xem chỉ có… ấn tượng tốt hơn.

- Giá thật: Không kê giá, không thêm phí, không "nâng - hạ" theo cảm tính. Giá chủ nhà đưa ra thế nào, anh chuyển đúng như vậy, giúp cả hai bên tiết kiệm thời gian và tránh những hiểu lầm không đáng có.

- Pháp lý thật, rõ ràng: Tất cả căn nhà anh kết nối đều có sổ hồng riêng, giấy tờ rõ ràng. Ngay cả kiều bào xa quê cũng yên tâm vì quy trình làm việc chặt chẽ, minh bạch.

Thay vì đứng giữa hưởng chênh lệch, Hoàng Văn Nam chọn cách kết nối trực tiếp chủ nhà và người mua. Anh giới thiệu, tạo điều kiện gặp gỡ, còn giá cả do hai bên tự thỏa thuận. Cách làm này giúp giao dịch diễn ra nhanh chóng, giảm tối đa tranh cãi và mang lại sự chủ động cho cả hai phía. "Nhanh - gọn - rõ" là phong cách đặc trưng của anh Nam suốt nhiều năm qua.

Mỗi căn nhà bán được là thêm một chuyến từ thiện

- Ảnh 2.

- Ảnh 3.

Điều khiến nhiều người nhớ đến cái tên Hoàng Văn Nam không chỉ ở phong cách làm nghề mà còn nằm ở tâm niệm: "Bán được 1 căn nhà, là có thêm 1 chuyến đi giúp đỡ người nghèo". Suốt nhiều năm, anh gắn hoạt động kinh doanh với những chương trình thiện nguyện: nấu cháo cho bệnh nhân, hỗ trợ học sinh khó khăn, giúp đỡ người già neo đơn… Làm nghề bằng cái tâm, gây dựng uy tín bằng sự tử tế - đó là cách anh Nam duy trì thương hiệu cá nhân suốt hơn 16 năm. Với Hoàng Văn Nam, mỗi cuộc gọi không chỉ là yêu cầu mua bán, mà còn là cơ hội kết nối những giá trị tốt đẹp. Anh kỳ vọng xây dựng một cộng đồng môi giới theo hướng nhân văn - minh bạch - tử tế, coi việc bán nhà không chỉ vì lợi nhuận mà còn vì trách nhiệm với xã hội.

nam Kết nối GIÚP ĐỠ Chủ nhà Sổ hồng
