Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương làm việc với TP.HCM về công tác quốc phòng

Chủ trì hội nghị gồm đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM.



Xây dựng tiềm lực quốc phòng, khu vực phòng thủ vững mạnh

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên gửi lời cảm ơn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7, các đơn vị trong quân đội cũng như các đơn vị đứng chân trên địa bàn suốt thời gian qua, đã quan tâm sâu sát và phối hợp chặt chẽ với TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Nên khẳng định, công tác quốc phòng và an ninh thời gian qua đã được các cấp ủy, chính quyền thành phố luôn quan tâm, quán triệt, triển khai thực hiện gắn với phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội.

Đặc biệt, qua 4 năm triển khai phối hợp giữa Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, công tác quân sự, quốc phòng địa phương đã không ngừng nâng cao về chất lượng, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao đổi tại hội nghị

Trong cuộc chiến phòng chống đại dịch Covid-19 vừa qua, thành phố nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các lực lượng quân đội, góp phần kiểm soát dịch bệnh. Điều đó thể hiện trách nhiệm cao cả, tình nghĩa sâu sắc, mệnh lệnh của trái tim; là một minh chứng sống động về phẩm chất Bộ đội cụ Hồ, về mối quan hệ hợp tác, phối hợp hành động, nhất là trong thời khắc cam go, khắc nghiệt.

Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh, bước vào giai đoạn mới, thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, việc triển khai công tác phối hợp giữa Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM là hết sức quan trọng và cần thiết.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận các nội dung liên quan công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM

Trong đó, thời gian tới, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Thành ủy TP.HCM tiếp tục tập trung phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về quân sự, quốc phòng, xây dựng tiềm lực quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Cùng với đó là tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố. Thường xuyên nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn.



Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ rộng khắp

Phát biểu kết luận hội nghị, đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận TP.HCM có nhiều chủ trương, mô hình sáng tạo, hiệu quả, mang tính đột phá, vừa đáp ứng trước mắt, vừa có chiến lược lâu dài, mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc. Việc phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh được giữ vững.

TP.HCM đã phối hợp nhịp nhàng với các đơn vị của quân đội trong công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh; thực hiện có nền nếp, hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương; công tác tuyển quân bảo đảm chặt chẽ, đảm bảo chất lượng tốt; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa được quan tâm…

Thành ủy TP.HCM tặng quà lưu niệm đoàn công tác

Về phương hướng thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh đến yêu cầu đảm bảo công tác quốc phòng trên địa bàn; đồng thời đề nghị Bộ Tư lệnh TP.HCM, các đơn vị đóng quân trên địa bàn có kế hoạch cụ thể để làm tốt công tác phối hợp góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng đề nghị Đảng bộ TP.HCM tập trung quán triệt, triển khai hiệu quả các nghị quyết về phát triển thành phố kết hợp nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới".

Đối với việc xây dựng lực lượng, TP.HCM cần xây dựng lực lượng tinh, gọn, mạnh, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, lực lượng dự bị động viên hùng hậu.