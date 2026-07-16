Bản tin sức khỏe ngày 16.7: 3 thói quen giúp hạ đường huyết | Nguyên nhân tim bẩm sinh ở người lớn

3 thói quen trước khi ngủ giúp hạ đường huyết

Theo tạp chí Eating Well, thói quen trước khi ngủ đóng vai trò then chốt đối với hàng triệu người cần kiểm soát đường huyết.

Những gì bạn làm trong vài giờ trước khi ngủ sẽ quyết định trực tiếp đến chỉ số đường huyết vào sáng hôm sau. Thay vì lo lắng về những cơn tăng vọt bất thường, bạn có thể chủ động kiểm soát sức khỏe bằng 3 giải pháp đơn giản dưới đây. Nhiều người lầm tưởng rằng việc ăn đêm là tác nhân chính gây ảnh hưởng tới những người cần kiểm soát đường huyết.

3 thói quen trước khi ngủ giúp hạ đường huyết hiệu quả

Nguyên nhân tim bẩm sinh ở người lớn

Không ít người chỉ phát hiện mình mắc bệnh tim bẩm sinh khi đã trưởng thành, thậm chí ở độ tuổi ngoài 30 - 40. Điều này khiến nhiều người băn khoăn: bệnh vốn có từ khi sinh ra, vậy vì sao đến khi lớn mới được phát hiện? Và nguyên nhân thực sự đến từ đâu?

Bệnh tim bẩm sinh là tình trạng bất thường cấu trúc tim xuất hiện từ khi sinh ra, nhưng không phải lúc nào cũng được phát hiện sớm. Nhiều trường hợp chỉ được chẩn đoán khi trưởng thành, khi cơ thể bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như khó thở, hồi hộp, mệt mỏi. Nguyên nhân chủ yếu liên quan đến yếu tố di truyền, rối loạn trong quá trình phát triển tim của thai nhi hoặc tác động từ môi trường trong thai kỳ. Điều đáng lưu ý, bệnh có thể "im lặng" trong thời gian dài và chỉ biểu hiện khi đã có biến chứng.