Bản tin sức khỏe ngày 6.8: Trào lưu thanh lọc cơ thể | Viêm loét đại tràng cần lưu ý gì?

Trào lưu thanh lọc cơ thể

Các phương pháp "giải độc" hay "thanh lọc cơ thể" đang được quảng bá rộng rãi với lời hứa loại bỏ độc tố, giảm cân và cải thiện sức khỏe. Tuy nhiên, theo các tài liệu khoa học, hiệu quả của những phương pháp này vẫn chưa được chứng minh rõ ràng.

“Giải độc”, “thanh lọc” cơ thể: Lợi ích chưa rõ, rủi ro cần lưu ý!

Hiện nay, các chương trình "giải độc" rất đa dạng, từ nhịn ăn, chỉ uống nước ép, sử dụng thực phẩm chức năng, thảo dược, đến các biện pháp như xông hơi hay làm sạch đại tràng. Một số phương pháp còn được cung cấp tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe hoặc quảng bá như liệu pháp tự nhiên. Dù vậy, các nghiên cứu về "giải độc" trên người còn hạn chế.

Viêm loét đại tràng cần lưu ý gì?

Viêm loét đại tràng là tình trạng viêm nhiễm mãn tính tại lớp niêm mạc đại trực tràng, khiến hệ tiêu hóa trở nên cực kỳ nhạy cảm với các tác động từ thực phẩm.

Những điều cần biết khi bị viêm loét đại tràng

Theo Danielle Gaffen - chuyên gia dinh dưỡng IBD có trụ sở tại San Diego (Mỹ) cho biết, đối với những người bị viêm loét đại tràng, thực phẩm họ ăn có thể tạo ra sự khác biệt. Một số loại thực phẩm có thể làm giảm các triệu chứng và viêm, trong khi những loại khác lại có thể gây ra các triệu chứng. Một trong những nhóm thực phẩm hàng đầu cần được lưu ý là các sản phẩm từ sữa. Nhiều bệnh nhân viêm loét đại tràng thường gặp khó khăn trong việc tiêu hóa đường lactose, dẫn đến các tình trạng đầy hơi, đau bụng và tiêu chảy trầm trọng hơn khi sử dụng nhóm thực phẩm này.