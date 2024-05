Bạn trai gây tranh cãi vì đăng ảnh Halle Berry khỏa thân

Bức ảnh khỏa thân của Halle Berry mà bạn trai cô đăng tải lên Instagram INSTAGRAM NV

Trên Instagram hôm 13.5, Van Hunt đăng tải khoảnh khắc bạn gái anh - minh tinh Halle Berry, khỏa thân ngoài ban công. "Chúc mừng Ngày của mẹ từ tận đáy trái tim tôi… Ôi chết, tôi đáng lẽ không được phép đăng cái này", Van Hunt đính kèm dòng trạng thái. Trong hình ảnh được nam nhạc sĩ 7X đăng tải, sao phim Catwoman khỏa thân, quay lưng nhìn vào ống kính, để lộ toàn bộ vòng 3 cùng những đường nét táo bạo.



Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo dân mạng và vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người dành lời khen trước sắc vóc nóng bỏng của "miêu nữ" ở tuổi U.60 và gửi nhiều lời chúc đến cô. Song song với đó, không ít ý kiến cho rằng Van Hunt đã đi quá xa khi công khai ảnh khỏa thân của bạn gái để kỷ niệm một dịp ý nghĩa như Ngày của mẹ.

Hành động của Van Hunt vấp phải nhiều tranh cãi trên mạng xã hội WIREIMAGE

Nhiều tài khoản bày tỏ sự khó chịu trước hành động của Van Hunt: "Tại sao lại khoe Halle Berry theo cách này?", "Điều này không phù hợp chút nào", "Anh ấy nên cân nhắc đến bọn trẻ trước khi đăng những điều như thế này về mẹ của chúng", "Đây không phải là cách một người đàn ông thể hiện tình yêu với nửa kia của mình", "Bạn có bao giờ nghe đến hai từ 'tôn trọng' chưa?", "Hãy nghĩ xem các con của cô ấy sẽ cảm thấy thế nào khi thấy bài đăng này"…

Bên cạnh đó, nhiều khán giả cho rằng Halle Berry vốn là người có tâm hồn hoang dã, tinh thần tự do, từng đăng tải những bức ảnh táo bạo tương tự và cô dường như ổn với việc bạn trai khoe bức ảnh kể trên.

Ngoài ra, cũng có luồng ý kiến cho rằng Halle Berry không nên phô diễn cơ thể trần trụi của mình quá nhiều. Nhiều dân mạng bày tỏ ý kiến khi xem hình ảnh táo bạo của ngôi sao đoạt giải Oscar: "Vâng, cô ấy có thân hình đẹp và chúng tôi đã thấy điều đó trên phim, đó là công việc của cô ấy. Cô ấy quá xinh đẹp để phô bày tất cả và để bất cứ ai nhìn thấy. Cô ấy có quá nhiều thứ để phô diễn nhưng không hiểu sao cô ấy lại đặt mình ra ngoài như vậy", "Các chị em, đừng đánh mất giá trị của chính mình chỉ vì chúng ta đang sống trong một xã hội tự do, cởi mở về tình dục", "Thế giới không cần phải nhìn thấy những hình ảnh như thế này, xin hãy tôn trọng chính mình"…

Halle Berry và Van Hunt gắn bó suốt 4 năm qua AFP

Nữ diễn viên Halle Berry và nhạc sĩ Van Hunt bắt đầu hẹn hò từ năm 2020. Trước khi đến với nhau, nàng Bond girl của Die Another Day từng trải qua nhiều mối tình dang dở cùng ba cuộc hôn nhân đổ vỡ và là mẹ hai con còn Hunt cũng có một con riêng. Mặc dù chưa kết hôn, cặp đôi chia sẻ họ cố gắng sống hòa hợp cùng ba người con, yêu thương, ủng hộ nhau như một gia đình. Chia sẻ tại một sự kiện hồi 2021, Halle Berry nói cô cảm thấy được nâng đỡ và được làm chính mình khi ở bên bạn trai hiện tại. Trong một cuộc phỏng vấn với Extra, ngôi sao 58 tuổi chia sẻ cô và Van Hunt "yêu nhau điên cuồng". Họ cũng thoải mái công khai tình cảm dành cho nhau thông qua những bài đăng trên mạng xã hội.

Halle Berry sinh năm 1966, cô là một trong những nữ diễn viên da màu thành công nhất tại Hollywood. Người đẹp ghi dấu ấn qua loạt phim X-men, Catwoman (Miêu nữ), Die Another Day, Swordfish, Gothika, Cloud Atlas, The Call, Kingsman: The Golden Circle, John Wick 3… Hơn 30 năm xuất hiện trên màn ảnh, minh tinh này giành được nhiều giải thưởng diễn xuất danh giá, trong đó có giải Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ vai diễn trong Monster's Ball (2001).