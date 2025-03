Bạn trai Jennifer Garner ra tối hậu thư sau khi Ben Affleck 'vượt quá ranh giới'

Bạn trai Jennifer Garner luôn ủng hộ mối quan hệ thân thiết của cô và chồng cũ Ben Affleck để cùng nuôi dạy con cái. Tuy nhiên anh cho rằng hành động thân thiết quá mức của cả hai là không tôn trọng mối quan hệ của họ.

Ben Affleck và Jennifer Garner từng kết hôn từ năm 2005-2015 ẢNH: AFP

Nguồn tin của Page Six cho biết John Miller đã đưa ra tối hậu thư cho bạn gái, rằng anh không muốn chứng kiến điều tương tự hoặc sẽ phải chọn bỏ đi.

Trước đó, ngôi sao phim Gone Girl được nhìn thấy đang âu yếm nắm tay nữ diễn viên phim 13 Going on 30 khi cặp đôi tổ chức sinh nhật cho con trai Samuel vào ngày 2.3. Trong loạt ảnh khác, Ben Affleck ôm chặt vợ cũ khi cô đang chĩa súng bắn sơn vào một mục tiêu trong công viên ở California, Mỹ.

Jennifer Garner và Ben Affleck có chung 3 người con là Violet, Seraphina và Samuel sau 10 năm chung sống. Sau khi ly hôn năm 2015, nữ diễn viên bắt đầu hẹn hò doanh nhân John Miller kể từ năm 2018 đến nay.

Còn Ben Affleck và Jennifer Lopez hoàn tất thủ tục ly hôn vào đầu năm 2025, kết thúc chuyện tình tốn nhiều giấy mực của giới truyền thông. Trong thời gian gần đây, anh gặp gỡ vợ cũ và các con thường xuyên hơn.

Trước đó, nhiều tờ báo đưa tin rằng bạn trai Jennifer Garner không vui khi thấy bạn gái và chồng cũ ngày càng gắn bó. "John Miller biết rằng Ben và Jen gần đây đã dựa vào nhau nhiều hơn và có mối quan hệ thực sự thân thiết. Tuy nhiên, mối quan hệ này ngày càng phát triển và trở nên hơi quá đáng khi Ben tận hưởng tất cả các ngày lễ cùng Jen. Điều này khiến John cảm thấy bản thân như người thứ ba", nguồn tin cho biết.