Bạn trai Taylor Swift bị chê 'sa sút phong độ' vì mải mê tiệc tùng với bạn gái

Nhà bình luận thể thao 47 tuổi chia sẻ những suy nghĩ thẳng thắn về màn trình diễn gần đây của Travis Kelce cho đội Kansas City Chiefs thi đấu với Atlanta Falcons mùa giải này trong một tập của The Ryen Russillo Podcast được phát sóng vào ngày 23.9.

Travis Kelce thường xuất hiện bên Taylor Swift khi không thi đấu ẢNH: PAGE SIX

McShay bình luận: "Tôi xem từng trận đấu trong vài tuần qua và đều nghĩ rằng Travis không có phong độ tốt". Anh tiếp tục chỉ trích ngôi sao đội Kansas City Chiefs dành thời gian vào những việc không phải là bóng bầu dục, bao gồm tham dự giải Quần vợt Mỹ mở rộng vào đầu tháng này với bạn gái Taylor Swift.

"Anh ấy đã tiệc tùng suốt mùa giải, đi khắp nơi với người có lẽ là nổi tiếng nhất thế giới. Travis uống rượu khi xem giải US Open", McShay nói thêm.

Tuy nhiên, người dẫn chương trình podcast Ryen Russillo đã lên tiếng bảo vệ Travis Kelce, lưu ý rằng có "sự khác biệt giữa uống rượu tại US Open" và "uống rượu ảnh hưởng đến sự nghiệp của vận động viên". McShay sau đó làm rõ nhận xét của mình khi so sánh những lần xuất hiện hiện tại và trước đây của Kelce.

Cầu thủ hậu vệ Jessie Bates của Atlanta Falcons phá đường chuyền dành cho tiền vệ biên Travis Kelce (87) của Kansas City Chiefs ẢNH: ATHLON SPORTS

"Tôi muốn bạn chụp một bức ảnh Travis từ giai đoạn trước mùa giải 2022 rồi chụp một bức ảnh trước mùa giải 2024, hầu như không phải cùng một người", McShay nhận xét. Tuy nhiên, McShay cũng thừa nhận rằng thành tích của Travis Kelce có thể thay đổi, lưu ý anh có thể "tự rèn luyện để có được vóc dáng cân đối và thành tích cao trong mùa giải này".

"Cậu ấy là một cầu thủ đáng kinh ngạc, là một trong những cầu thủ giỏi nhất, luôn xuất hiện trong một số khoảnh khắc quan trọng của trận đấu, nhưng giờ cậu ấy không còn là chính mình nữa", McShay nói thêm, trước khi nhấn mạnh rằng anh không thấy "sự bùng nổ" trong màn trình diễn của Kelce như trước đây.

Mẹ của Trabis Kelce - bà Donna Kelce - lên tiếng về những lời chỉ trích nhắm vào con trai. Bà nói "thật khó chịu" khi liên tục phải nghe những lời như vậy.



Gương mặt lộ vẻ mệt mỏi của Travis Kelce khi thi đấu ẢNH: PAGE SIX

Trong thời gian nghỉ ngơi trước mùa giải 2024, Travis Kelce đã bay đến 7 quốc gia để ủng hộ Taylor Swift trong chuyến lưu diễn The Eras Tour và du lịch cùng cô. Sau trận đấu đầu tiên của mùa giải, anh cũng bay tới New York gặp Taylor Swift. Ngoài ra, Travis còn ký hợp đồng podcast trị giá hàng triệu USD, đóng vai chính trong loạt phim truyền hình mới của Ryan Murphy - Grotesquerie và được mời dẫn chương trình Are You Smarter Than a Celebrity?.



Mùa hè 2024, Travis Kelce dừng công việc, bay theo Taylor Swift đến mỗi chặng The Eras Tour diễn ra. Một nguồn tin cho biết Travis chỉ muốn bên cạnh bạn gái mọi lúc mọi nơi trước khi tập trung cho giải đấu.

Sau lần Travis Kelce tham dự The Eras Tour vào tháng 7 cũng là dịp kỷ niệm 1 năm ngày quen nhau, Taylor Swift đã "đáp lễ" bằng việc tham dự một trận đấu bóng của Travis Kelce vào tháng 9. Nữ ca sĩ không ngần ngại ủng hộ nhiệt tình mỗi khi Travis ghi bàn. Đặc biệt, Taylor còn được xếp chỗ ngồi gần mẹ của Travis ngay trên khán đài. Không chỉ cổ vũ cho bạn trai, Taylor Swift còn rất thân thiết với những bạn bè và người thân của Travis Kelce.

Taylor Swift và Travis Kelce khiến khán giả tại sân vận động Wembley (London, Anh) phấn khích khi cùng xuất hiện trên sân khấu The Eras Tour. Travis vào vai một vũ công phụ họa cho Taylor Swift trong màn trình diễn ca khúc I Can Do It With a Broken Heart.

Trong tập mới của podcast New Heights (phát sóng ngày 25.9), bản thân Travis Kelce không ngần ngại đề cập đến sự giám sát về màn thi đấu của mình.

"Chúng tôi đang tìm cách để giành chiến thắng trong các trận đấu nhưng tôi không chơi thứ bóng bầu dục tốt nhất. Tôi nghĩ mọi người đều thấy sự sa sút của tôi trong hiệp thứ tư", Travis Kelce nói với anh trai và người đồng dẫn chương trình podcast, Jason Kelce.