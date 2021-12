Bạn trẻ TP.HCM chen chân đón Giáng sinh tại xóm đạo quận 8

“Mệt nhưng vui”

Dưới chân cầu Nhị Thiên Đường, đoạn hướng về giáo xứ Bình An (Q.8), dù có rất đông lực lượng cảnh sát giao thông túc trực, điều tiết giao thông nhưng hàng ngàn phương tiện chen chúc nhau, nhích từng chút một để đến các nhà thờ, giáo xứ đón Giáng sinh.

Hà Tâm Thư, 18 tuổi, sinh viên Trường ĐH Văn Lang, mất gần 45 phút di chuyển bằng xe máy từ nhà để đến được giáo xứ Bình An, thay vì chỉ khoảng 5 phút trong ngày thường.

Tâm Thư chia sẻ: “Tuy mệt nhưng tôi cảm thấy rất vui. Mấy tháng vừa rồi, tôi không dám ra khỏi nhà vì lo ngại dịch Covid-19 và một phần là phải học trực tuyến. Giờ tôi cũng đã được tiêm đủ hai mũi vắc xin rồi nên cũng khá tự tin ra đường”.

Còn anh Nguyễn Trọng Tín, 23 tuổi, ngụ Q.10, TP.HCM cùng người yêu đến đây từ lúc 18 giờ để tránh đông người và chụp được những bức hình đẹp cho bạn gái.

Tuy nhiên, anh cũng phải chen chân từng chút một mới có thể tìm được chỗ gửi xe máy để cùng bạn gái đi bộ vào nhà thờ để "check-in".





Anh Tín cho hay: “Trước đó, tôi có nghe thông tin xóm đạo Q.8 năm nay khá vắng nên quyết định chọn nơi này để đón Giáng sinh, nhưng không ngờ lại đông đến thế. Lúc đầu, tôi và bạn gái cũng lo ngại, định quay đầu xe nhưng đông quá nên phải 'theo lao' luôn”.

Mong mọi người luôn bình an

Xóm đạo Bình An là khu vực bị ảnh hưởng khá nặng trong đợt bùng phát dịch Covid-19 vừa qua tại TP.HCM vì thế quy mô trang trí Giáng sinh tại các nhà thờ cũng giảm đi rất nhiều và hai bên đường chỉ có những dãy đèn led.

Dù không có các cây thông, đèn trang trí hoành tráng như mọi năm nhưng xóm đạo vẫn thu hút rất đông người dân đến chơi Noel. Chị Lê Thị Trang, 29 tuổi, ngụ Q.5, TP.HCM cũng có mặt ở đây để ăn uống và vui chơi cùng với gia đình.

“Hôm nay, chúng tôi có chen chân một chút nhưng cũng không sao vì thời tiết khá mát mẻ, dễ chịu. Mọi người cũng luôn đeo khẩu trang, không tháo ra nên khá an tâm. Giáng sinh năm nay, tuy các nhà thờ không trang trí nhiều nhưng tôi thấy khung cảnh vẫn đẹp vì đơn giản. Tôi cũng mong mọi người luôn bình an và có thật nhiều sức khỏe để chuẩn bị đón tết an lành bên gia đình mình”, chị Trang tâm sự.