Bản truyền hình của Miss Granny 'làm mưa làm gió' trên FPT Play

Ra mắt từ ngày 18.12 vừa qua, series Who Is She (Ngoại già hồi xuân) - bản remake truyền hình từ phim điện ảnh Miss Granny (2014) - được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Theo số liệu từ Nielsen Korea, rating mở màn của Who Is She đạt 3,9%, vượt xa tập cuối phim cùng khung giờ công chiếu trước đó.

Con số này còn ấn tượng hơn nữa nếu xét đến lịch phát sóng giữa tuần của đài KBS, thường có tỷ suất người xem tương đối khiêm tốn. Nhờ 2 yếu tố dưới đây, sức hút của phim đã được dự báo từ trước.

Bình mới rượu mới

Xét về tổng thể, nội dung Ngoại già hồi xuân cơ bản giữ lại tinh thần của kịch bản gốc. Nhân vật chính của phim vẫn là Oh Mal Soon, một bà cụ U.70 bỗng "hồi xuân" về 20 tuổi sau một phép màu kỳ lạ. Trở về hình hài tươi trẻ, "bà" Oh Mal Soon được trao cho cơ hội làm tiếp những điều còn dang dở, hàn gắn quá khứ và khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống.

Bản remake truyền hình của Miss Granny không cố "kéo giãn" 120 phút phim gốc, mà được đạo diễn Park Yong Soon phát triển thành một series riêng biệt, hợp thời và tròn trịa cảm xúc hơn. Nhân vật Oh Mal Soon (do Kim Hae Sook thủ vai) trong Ngoại già hồi xuân sống cùng nhà con gái Ban Ji Sook. Bà dành phần lớn tuổi xuân để vun vén cho gia đình với mong muốn con mình có cuộc sống tốt đẹp, viên mãn.

Đáp lại sự kỳ vọng của mẹ, Ji Sook trở thành giám đốc điều hành tại một tập đoàn lớn. Thế nhưng, giữa họ không tìm được tiếng nói chung. Bà thường phàn nàn rằng con gái quá lạnh lùng và xa cách. Ji Sook lại cảm thấy tổn thương vì mẹ dành quá nhiều sự quan tâm và nuông chiều cho cháu gái Choi Ha Na - điều cô chưa từng được nhận lúc nhỏ. Khi Ha Na quyết định bỏ thi đại học, Ji Sook cảm thấy thất vọng sâu sắc và trút những cảm xúc tiêu cực lên mẹ mình.

Thay vì chỉ đề cập đến những tình huống oái oăm khi trẻ lại, Ngoại già hồi xuân khai thác sâu hơn về xung đột gia đình và những ước mơ bị gác lại của phụ nữ. Phép màu trẻ lại đã trao cho Oh Mal Soon cơ hội thứ hai để sống với đam mê trở thành ca sĩ. Trong thân phận mới Oh Doo Ri (Jung Ji So thủ vai), Mal Soon gia nhập UNIS Entertainment với tư cách là thực tập sinh. Trên hành trình nỗ lực trở thành một ca sĩ thần tượng, Doo Ri phải lòng Daniel Han, cựu thành viên nhóm nhạc thần tượng hàng đầu châu Á Ignis.

Dù được làm lại từ một tác phẩm quá nổi tiếng, những yếu tố mới mẻ trong kịch bản vẫn đủ sức giúp Ngoại già hồi xuân trở nên thu hút với cả khán giả đã xem và chưa xem bản điện ảnh.

Bà mẹ quốc dân trở lại

Một yếu tố không thể không nhắc đến trong Ngoại già hồi xuân chính là sự trở lại đầy ấn tượng của nữ diễn viên gạo cội Kim Hae Sook. Hơn 3 thập kỷ gắn bó với ngành điện ảnh và truyền hình, Kim Hae Sook được mệnh danh là "bà mẹ quốc dân" với hàng loạt tác phẩm khó quên như Our Season, Hospital Playlist, A Diamond in the Rough và Mother of Mine…

Kim Hae Sook một lần nữa chứng minh khả năng diễn xuất vượt trội của mình trong Ngoại già hồi xuân. Với 2 tập vừa lên sóng, "bà mẹ quốc dân" đã chiếm trọn cảm tình của khán giả. So với phiên bản trước đó của tiền bối Na Moon Hee, Kim Hae Sook đã mang đến một Oh Mal Soon cảm xúc hơn: vừa đáng yêu, hài hước vừa trải đời và sâu sắc.

Chia sẻ về quyết định nhận lời tham gia, nữ diễn viên cho biết: "Là một fan của Miss Granny, tôi đã rất hào hứng khi biết bộ phim này được chuyển thể thành phim truyền hình". Bà cũng khẳng định đây là một bộ phim hấp dẫn nhờ các tình tiết, nhân vật và mối quan hệ mới được bổ sung, giúp Ngoại già hồi xuân có nhiều khác biệt so với bản gốc.

Ngoại già hồi xuân do Park Yong Soon làm đạo diễn, Heo Seung Min viết kịch bản. Song hành với nữ diễn viên gạo cội Kim Hae Sook là Jung Ji So, người thủ vai Oh Doo Ri. Bộ phim còn có sự tham gia của nhiều diễn viên thực lực khác của màn ảnh Hàn như Seo Young Hee, Jin Young, Chae Won Bin và In Gyo Jin…

Trước đó, bản điện ảnh Miss Granny với sự tham gia của Na Moon Hee, Shim Eun Kyung và Lee Jin Wook từng tạo cơn sốt phòng vé với doanh thu hơn 1.497 tỉ đồng vào năm 2014. Phim từng được làm lại tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam với tên Em là bà nội của anh.

Ngoại già hồi xuân hiện đang phát sóng trên FPT Play song song với Hàn Quốc. Phim cập nhật tập mới vào mỗi tối thứ tư và thứ năm trong tuần.

