Ban tuyển sinh NUS giải đáp học bổng và đào tạo mới

Năm 2026, có 190 bạn trẻ Việt Nam trúng tuyển NUS theo diện học bổng & trợ giúp tài chính.

Các chuyên viên Ban tuyển sinh NUS sẽ trực tiếp giải đáp thông tin học bổng và đào tạo:

Hà Nội: 14 giờ thứ bảy, ngày 31.10.2026, tại KS Melia Hanoi, 44B Lý Thường Kiệt, P.Cửa Nam.

14 giờ thứ bảy, ngày 31.10.2026, tại KS Melia Hanoi, 44B Lý Thường Kiệt, P.Cửa Nam. TP.HCM: 14 giờ thứ bảy, ngày 14.11.2026, tại KS Liberty Central Saigon, 59 Pasteur, P.Sài Gòn.

Link đăng ký: https://forms.gle/7uzRtuska3y5dpWK7

Hotline NUS: 0908 058287

NUS có học bổng toàn phần bao gồm toàn bộ học phí từ 650 triệu đồng đến hơn 3,5 tỉ đồng tùy ngành (30,000 - 175,000 SGD) và sinh hoạt phí khoảng 180 triệu đồng (8.800 SGD/năm) và được tặng 35 triệu đồng (1,750 SGD) mua máy tính. Nếu trúng tuyển nhưng chưa đạt học bổng, sinh viên được vay sinh hoạt phí khoảng 73 triệu đồng/năm (3.600 SGD/năm) và một phần lớn học phí đã được trợ giá, tùy theo thu nhập của gia đình.

Sinh viên NUS được phép đi làm thêm sau học kỳ 1 và làm việc 3 năm cho các công ty và tổ chức thành lập tại Singapore sau khi tốt nghiệp. Lương khởi điểm từ 81 triệu đồng/tháng (4.000 SGD/tháng) trở lên tùy ngành.

NUS nằm trong Top 10 đại học hàng đầu thế giới (xếp hạng QS 2027).

Anh văn & Du học Hợp Điểm là đại diện duy nhất Ban tuyển sinh NUS tại Việt Nam từ năm 2000 đến nay.

Địa chỉ:

• TP.HCM: 192 Lý Thái Tổ, P.Bàn Cờ

• Hà Nội: 71 Vạn Phúc, P.Ngọc Hà

Website: www.vietnamcentrepoint.edu.vn/nus; www.nus.edu.sg/oam