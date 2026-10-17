Ban tuyển sinh NUS giải đáp học bổng và đào tạo mới

Năm 2026, có 190 bạn trẻ Việt Nam trúng tuyển NUS theo diện học bổng & trợ giúp tài chính.
Các chuyên viên Ban tuyển sinh NUS sẽ trực tiếp giải đáp thông tin học bổng và đào tạo:
- Hà Nội: 14 giờ thứ bảy, ngày 31.10.2026, tại KS Melia Hanoi, 44B Lý Thường Kiệt, P.Cửa Nam.
- TP.HCM: 14 giờ thứ bảy, ngày 14.11.2026, tại KS Liberty Central Saigon, 59 Pasteur, P.Sài Gòn.
Link đăng ký: https://forms.gle/7uzRtuska3y5dpWK7
Hotline NUS: 0908 058287
NUS có học bổng toàn phần bao gồm toàn bộ học phí từ 650 triệu đồng đến hơn 3,5 tỉ đồng tùy ngành (30,000 - 175,000 SGD) và sinh hoạt phí khoảng 180 triệu đồng (8.800 SGD/năm) và được tặng 35 triệu đồng (1,750 SGD) mua máy tính. Nếu trúng tuyển nhưng chưa đạt học bổng, sinh viên được vay sinh hoạt phí khoảng 73 triệu đồng/năm (3.600 SGD/năm) và một phần lớn học phí đã được trợ giá, tùy theo thu nhập của gia đình.
Sinh viên NUS được phép đi làm thêm sau học kỳ 1 và làm việc 3 năm cho các công ty và tổ chức thành lập tại Singapore sau khi tốt nghiệp. Lương khởi điểm từ 81 triệu đồng/tháng (4.000 SGD/tháng) trở lên tùy ngành.
NUS nằm trong Top 10 đại học hàng đầu thế giới (xếp hạng QS 2027).
Anh văn & Du học Hợp Điểm là đại diện duy nhất Ban tuyển sinh NUS tại Việt Nam từ năm 2000 đến nay.
Địa chỉ:
• TP.HCM: 192 Lý Thái Tổ, P.Bàn Cờ
• Hà Nội: 71 Vạn Phúc, P.Ngọc Hà
Website: www.vietnamcentrepoint.edu.vn/nus; www.nus.edu.sg/oam
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