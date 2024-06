Bằng Cambridge A Level giá trị như thế nào?

"Chứng chỉ quốc tế Cambridge A Levels là "tiêu chuẩn vàng" của bằng cấp (Mark Vella, Giám đốc Nghiên cứu, Trường Auckland Grammar, New Zealand)

"Tấm vé ưu tiên" giá trị toàn cầu và vĩnh viễn

Ra đời từ năm 1951, chương trình Tú tài Nâng cao Quốc tế Cambridge AS và A Level ngày nay được đánh giá cao và công nhận trên toàn cầu. Theo Mark Vella, Giám đốc nghiên cứu Trường Auckland Grammar (New Zealand), chứng chỉ quốc tế Cambridge A Levels là "tiêu chuẩn vàng" của bằng cấp với các chương trình học thuật nghiêm ngặt.

"Đây là một chương trình giáo dục quốc tế đã được chứng minh hiệu quả cho sự thành công trong giáo dục đại học và chúng tôi biết rằng những sinh viên theo đuổi nó đã thành công trên toàn thế giới", ông Jerry Lucido, Giám đốc điều hành CERPP, Đại học Nam California (Mỹ) nhận xét.

Theo cơ sở dữ liệu của Tổ chức Khảo thí Quốc tế Cambridge (CAIE), bằng AS/A Level và IGCSE được chấp nhận tại hầu hết các trường đại học trên thế giới. Tiêu biểu như hơn 1000 trường đại học tại Mỹ gồm cả các trường Ivy League, hầu hết các trường tại Anh và châu Âu, 74 trường tại Úc và New Zealand, 65 trường tại Canada, 43 trường tại Đức, và 22 trường tại Việt Nam.

Ông Stuart Schmill, Trưởng khối Tuyển sinh của Viện Công nghệ danh tiếng MIT (Mỹ) cho biết: "Học sinh A Levels có thành tích học tập nổi bật tại MIT. Chúng tôi thấy các em không những tự tin mà còn có kiến thức chuyên sâu về môn học và khả năng tư duy rất tốt".

A Level được chứng minh là bước đệm hoàn hảo cho học sinh ở bậc đại học và các bậc học cao hơn

Sự công nhận và đánh giá cao của các trường đại học với bằng cấp Cambridge ngày càng gia tăng, cùng với nhiều chính sách xét tuyển ưu tiên dành cho học sinh A Level.

Theo CAIE, hầu hết trường đại học tại Mỹ, Canada đều có chính sách quy đổi tín chỉ từ điểm AS/A Level giúp học sinh tiết kiệm tới 1 năm cho chương trình đại học 4 năm.

Nghiên cứu tại Florida State University (FSU) vào năm 2021 cho thấy, 90% học sinh Cambridge A Level tại FSU tốt nghiệp trong vòng 4 năm, với thời gian trung bình là 3.8 năm. Tỷ lệ này cao hơn so với các chương trình như AP (84%), IB (83%) và các chương trình khác (78%).

Học sinh Cambridge A Level được miễn trung bình 15.7 tín chỉ cho chương trình 4 năm, ít hơn chương trình IB (21.2) nhưng tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn cao hơn

Dữ liệu cũng cho thấy, 73% học sinh Cambridge A Level đạt điểm A, cao hơn nhiều so với tỷ lệ chung của toàn bộ sinh viên là 49%.

Đặc biệt, 92% học sinh đạt điểm E các môn AS/A Level đã đạt điểm A/B tại đại học. Điều này cho thấy học sinh A Level đạt điểm tối thiểu vẫn có năng lực học tập tốt ở đại học.

Sự khác biệt trong đào tạo A Level tại VAS

Các trường đại học ở mỗi nước có tiêu chuẩn xét tuyển cũng như chính sách tín chỉ khác nhau. Do đó, học sinh cần được tư vấn sớm để chọn được ngành học, trường học phát huy được ưu thế bằng cấp của mình.

Ví dụ tại Mỹ, đại học Yale và Massachusetts chỉ miễn tín chỉ cho điểm A hoặc B của môn A Level. Còn trường Boston và Seattle miễn tín chỉ cho cả điểm AS và A Level từ mức C trở lên, với 4 - 7.5 tín chỉ cho môn AS và 8 - 15 tín chỉ cho môn A Level.

Vì vậy, tại Trường Quốc tế Việt Úc (VAS), học sinh được tư vấn hướng nghiệp và xây dựng lộ trình học tập ngay từ lớp 8 và xuyên suốt tới lớp 12.

Chương trình AS/A Levels tại VAS giảng dạy hơn 10 môn học đa dạng, đáp ứng định hướng nghề nghiệp của học sinh cũng như xu hướng ngành nghề hiện nay, như: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tâm lý học, Nghệ thuật và thiết kế, Kinh doanh, Kinh tế, Khoa học máy tính, Viễn cảnh toàn cầu, Văn học Anh... Học sinh sẽ học 4 môn AS và 4 môn A Level.

Học sinh theo học Chương trình Tích hợp Quốc tế Cambridge toàn phần (CAPI) sau khi tốt nghiệp sẽ được nhận đầu ra "song bằng", gồm bằng tốt nghiệp Quốc gia và các chứng chỉ quốc tế Cambridge được cấp bởi CAIE theo cấp học: Checkpoint Tiểu học (Lớp 5), Checkpoint Trung học, IGCSE (Lớp 10), AS Level (lớp 11) và A Level (Lớp 12).

Học sinh VAS được tư vấn hướng nghiệp từ lớp 8 để xác định lộ trình học tập xuyên suốt đến bậc đại học

Ngoài học kiến thức với đội ngũ giáo viên Cambridge giàu kinh nghiệm, được chứng nhận bởi CAIE hàng năm, học sinh VAS còn tham gia nhiều dự án thực tế để hiểu sâu sắc về môn học và ngành học.

Điều này giúp các em có kiến thức chuyên sâu về từng môn học và trau dồi các kĩ năng quan trọng cho sự thành công trong tương lai như: tư duy phản biện, kĩ năng nghiên cứu, làm việc nhóm, giao tiếp, đàm phán, trình bày quan điểm, sử dụng tiếng Anh phù hợp bối cảnh…

Đây cũng là những giá trị mà các chương trình giáo dục của Cambridge hướng tới, đó là phát triển những người học sáng tạo, tự tin, sẵn sàng tạo ra tác động tích cực cho thế giới.

Học sinh VAS thực hiện dự án sáng chế bộ cảm biến thông minh tự phân loại rác, thuộc chương trình VAS Community

Học sinh VAS tham gia chương trình VAS Community, phát triển các dự án vì cộng đồng và tự gây quỹ để thực hiện