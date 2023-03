Bằng Cường lỗ 200 triệu đồng nhưng vui khi chi tiền tỉ làm liveshow

Giọng ca sinh năm 1981 nói, anh ấp ủ kế hoạch này từ lâu nhưng bản thân muốn cuộc sống hôn nhân được trọn vẹn trước. Lần này, anh được vợ - ca sĩ Bảo Anh và em vợ - ca sĩ Bảo Trân hỗ trợ về tinh thần, góp ý tưởng. Liveshow Năm tháng thanh xuân của Bằng Cường diễn ra hơn 3 tiếng đồng hồ, phủ kín hàng ghế ngồi. Bằng Cường hạnh phúc tiết lộ nhiều fan từ mọi miền đất nước đã cất công bay vào TP.HCM để ủng hộ chương trình.

Bằng Cường trong liveshow 20 năm ca hát LÊ HUY

Bằng Cường dùng âm nhạc để kể lại hành trình lập nghiệp ca hát. Ngoài các bản hit quen thuộc được hòa âm, phối khí mới như Ngày hạnh phúc, Dòng sông buồn, Yêu cô bạn thân… thì chủ nhân đêm nhạc lần đầu song ca với các khách mời là những đồng nghiệp thân thiết, gắn bó với anh trong suốt sự nghiệp. Dù bận rộn với lịch ca hát dày đặc nhưng Quang Hà vẫn dành thời gian biểu diễn tại liveshow của Bằng Cường. Đặc biệt, Quang Hà không nhận cát-sê, trước đó còn nhiệt tình bán vé hộ giúp đàn em.

Quang Hà hát cực sung, không nhận cát-sê trong liveshow Bằng Cường LÊ HUY

Ca sĩ Quang Hà nhận xét Bằng Cường là nghệ sĩ chân chính, hiền lành, chăm chỉ với nghề, có giọng hát nội lực và đặc biệt là nói không với scandal, chiêu trò gây chú ý, nên anh rất quý mến. Bằng Cường và Quang Hà song ca bản Nhiều lúc do Bằng Cường sáng tác. Sau đó, Quang Hà thể hiện thêm ca khúc Ngỡ và cover hit Bên trên tầng lầu của Tăng Duy Tân.



Ca sĩ Khánh Phương và Bằng Cường

Ca sĩ khách mời bất ngờ khác của liveshow là Khánh Phương. 7 năm trước, ca khúc Tôn thờ một tình yêu do Bằng Cường và Khánh Phương song ca trở thành bản hit đình đám. Từ đó, cả hai trở thành bạn thân, chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống. Khánh Phương kể, khi Bằng Cường mời tham gia liveshow, anh vướng lịch diễn quan trọng nên đành lỡ hẹn và quay video chúc mừng, phát trong ngày show diễn ra. Song đến phút cuối, giọng ca Chiếc khăn gió ấm bất ngờ xuất hiện trên sân khấu khiến chủ nhân đêm nhạc ngỡ ngàng và hạnh phúc.

"Bảo Anh – vợ Bằng Cường có gọi điện riêng cho Khánh Phương và chia sẻ đây là liveshow tâm huyết của chồng, mong anh cố gắng sắp xếp có mặt để lưu giữ những ký ức đẹp. Rất may show diễn của Phương bị dời, Khánh Phương và Bảo Anh đã lên kế hoạch xuất hiện bất ngờ để làm món quà cho Bằng Cường", ca sĩ Khánh Phương chia sẻ.

Ưng Hoàng Phúc và Bằng Cường

Bằng Cường tiếp nối sân khấu và lần đầu song ca cùng Ưng Hoàng Phúc bản hit Người ta nói. Bằng Cường kể, thời mới vào nghề, anh từng dùng bản hit này của bạn thân đi hát kiếm sống. Bằng tuổi nhau nên Bằng Cường và Ưng Hoàng Phúc có nhiều tương đồng trong suy nghĩ lẫn tư duy âm nhạc. Đặc biệt, hiện cả hai đều thành danh và có gia đình hạnh phúc.

Lương Bằng Quang

Nhóm MTV

Ca sĩ Bảo Yến Rosie

Ca sĩ Kiwi Ngô Mai Trang và Bằng Cường

Liveshow Năm tháng thanh xuân của Bằng Cường còn có sự góp mặt của Lương Bằng Quang, nhóm MTV, Minh Vương, Kiwi Ngô Mai Trang, Đinh Kiến Phong, Bảo Yến Rosie… Ngọc Tiên và Lâm Chấn Kiệt làm MC. Ca sĩ Bảo Anh cùng em gái Bảo Trân của nhóm Gemini mang đến không khí vui tươi với hai ca khúc do Bảo Trân sáng tác là Chốt thế nha và Khoảng cách xa nhất. Kết show, Bằng Cường và vợ Bảo Anh thể hiện liên khúc Please tell me why, Học tiếng mèo kêu.

Chị em ca sĩ Bảo Anh - Bảo Trân

Bằng Cường và vợ - ca sĩ Bảo Anh

Bằng Cường nói anh hạnh phúc khi có vợ hiểu và ủng hộ sự nghiệp ca hát. Khi chia sẻ ý định làm liveshow sau đám cưới hồi đầu tháng 2.2023, nam ca sĩ được vợ động viên tinh thần, góp tài chính hàng trăm triệu đồng dù biết thời điểm này việc bán vé khá khó khăn. Sau liveshow, Bằng Cường nói anh lỗ 200 triệu đồng. Trước đó, anh chia sẻ muốn có một đêm nhạc chỉn chu từ phần dàn dựng tiết mục, âm thanh, ánh sáng… nên con số đầu tư lên đến tiền tỉ.

Bằng Cường và vợ Bảo Anh không buồn khi liveshow lỗ 200 triệu đồng

"Thời điểm này kêu gọi được tài trợ dường như rất khó, việc bán vé gần như không khả thi, chủ yếu được fan ủng hộ. Các ca sĩ khách mời cũng lấy cát-xê tượng trưng hoặc tặng luôn. Dù thua lỗ sau liveshow nhưng vợ chồng tôi không buồn vì đã lường trước được điều này. Bù lại, tôi có được một liveshow đáng nhớ, một món quà ý nghĩa gửi tặng fan sau 20 năm đi hát. Kỷ niệm này rất đáng trân quý", Bằng Cường bày tỏ.

Cũng trong liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát, lần đầu Bằng Cường tiết lộ về quá khứ của gia đình. Anh kể sinh ra trong gia đình có bố mẹ là chủ gánh hát nên rất giàu có, không thiếu thứ gì, được mọi người coi trọng. Năm anh 12 tuổi, gia đình vỡ nợ, mất hết tài sản, mọi người quay lưng. Sau đó mẹ Bằng Cường mất. "Từ được mọi người coi trọng, kiêng nể đến khi gặp biến cố thì ai cũng quay lưng, không nhìn mặt. Khi ấy tôi 12 tuổi, cảm thấy sốc và mơ hồ lắm, vẫn chưa định hình được đó là sự thật. Mẹ mất càng khiến tôi đau buồn. Anh em mỗi người một hướng. Tôi cũng phải mạnh mẽ, đứng dậy đi tiếp. Tôi đã trả qua mọi công việc từ công nhân, làm mướn… từ khi ấy để kiếm sống, tồn tại. Khi trưởng thành, có cơ hội đến với âm nhạc, tôi tiếp tục cố gắng, cống hiến để được khán giả đón nhận dù phải trải qua nhiều chông gai, khó khăn rất nhiều… Tôi nghĩ đến hiện tại, rất khó điều gì có thể làm gục ngã được Bằng Cường", anh tâm sự.

Bằng Cường được vợ Bảo Anh hỗ trợ tài chính làm liveshow 20 năm ca hát

Sau liveshow Năm tháng thanh xuân, Bằng Cường sẽ tập trung dành thời gian để vun vé tổ ấm của mình. Khi mọi kế hoạch cá nhân hoàn thành, anh và vợ - ca sĩ Bảo Anh sẽ tiếp tục với những dự án âm nhạc dài hơi. Ca sĩ Bằng Cường sinh năm 1981, là cháu của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn. Anh lập nghiệp từ năm 2005 và theo đuổi dòng nhạc ballad lãng mạn. Trong quá trình hoạt động ca hát, ca sĩ chăm chỉ làm nghề, nói không với scandal, chiêu trò gây chú ý. Anh được khán giả chú ý qua những ca khúc như Yêu cô bạn thân, Thần thoại, Tình yêu đẹp, Tôn thờ một tình yêu, Ngày hạnh phúc…