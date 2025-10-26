Băng Di tái xuất màn ảnh rộng

Sau thời gian tạm rời màn ảnh để tập trung cho công việc cá nhân, Băng Di trở lại mạnh mẽ với vai diễn Thương trong phim điện ảnh Cục vàng của ngoại do Khương Ngọc thực hiện, đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp diễn xuất. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên gốm NSƯT Hữu Châu, Việt Hương, Hồng Đào, Lê Khánh, Tuấn Khải, Lâm Thanh Mỹ, Thư Đan…

Trong cuộc trò chuyện cùng Thanh Niên bên cạnh việc nói về vai diễn trong phim mới cô còn nêu quan điểm về hôn nhân khi vừa được bạn trai cầu hôn sau 9 năm hẹn hò Ảnh: HẢI DUY

Trong Cục vàng của ngoại, Băng Di vào vai Thương, con gái của bà Hậu (nghệ sĩ Việt Hương thủ vai). Thương lớn lên trong vòng tay yêu thương và bao bọc của mẹ, nhưng vì một sai lầm tuổi trẻ, cô mang thai ngoài ý muốn. Lần đầu làm mẹ trong hoàn cảnh không mong đợi khiến Thương rơi vào trầm cảm sau sinh. Suốt thời gian dài, bé Su, con gái Thương được bà ngoại chăm sóc, lo lắng từng miếng ăn, giấc ngủ. Xuyên suốt bộ phim là câu chuyện về những mâu thuẫn, bất đồng trong gia đình xuất phát từ khoảng cách thế hệ. Nói về cơ duyên trở lại màn ảnh, Băng Di cho biết mọi thứ bắt đầu từ một cuộc gọi tình cờ của đạo diễn Khương Ngọc.

Băng Di nói về chồng sắp cưới Việt kiều: Yêu được tôi phải rất đặc biệt

Trước đó, cả hai chưa từng có cơ hội hợp tác mà chỉ là những đồng nghiệp biết đến nhau, thỉnh thoảng gặp gỡ và chào hỏi tại các sự kiện. Bên cạnh đó nữ diễn viên thừa nhận không tránh khỏi áp lực khi đã vắng bóng màn ảnh đã lâu.

Băng Di tên thật là Nguyễn Bảo Trinh, sinh năm 1990 tại TP.HCM, là ca sĩ, diễn viên. Năm 2015, cô tham gia chương trình thực tế Cuộc đua kỳ thú, kết đôi với Trang Pháp. Băng Di ghi dấu với khán giả qua loạt phim như Những ngày hè xanh, Gia đình phép thuật, Kẻ thù giấu mặt, Gạo nếp gạo tẻ, Cậu Vàng, Đất rừng phương Nam… Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất cô còn lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh. Về đời tư Băng Di khá kín tiếng, cô vừa được mối tình 9 năm - Justin Chiêm cầu hôn hồi giữa tháng 10 nhưng chưa có kế hoạch làm đám cưới.