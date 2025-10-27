Bảng giá đất mới tại Hà Nội dự kiến có 8 khu vực hơn 700 triệu đồng/m2

Sở NN-MT Hà Nội vừa hoàn thiện dự thảo tờ trình thể hiện bảng giá đất mới trên địa bàn thành phố áp dụng từ 1.1 - 31.12.2026.

Phố Lý Thường Kiệt dự kiến là 1 trong 8 nơi có giá đất mới cao nhất hơn 700 triệu đồng/m2 ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Trong tờ trình, bảng giá đất mới được đề xuất chia thành 17 khu vực, trong đó khu vực 1 có 424 tuyến đường, phố nằm trên địa bàn 9 phường: Tây Hồ, Ngọc Hà, Ba Đình, Giảng Võ, Ô Chợ Dừa, Hoàn Kiếm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Cửa Nam, Hai Bà Trưng.

Trong khu vực 1, giá đất ở có mức cao nhất là hơn 700 triệu đồng/m2 áp dụng cho thửa giáp mặt đường (vị trí 1) tại 8 tuyến đường phố, gồm: Bà Triệu (đoạn từ Hàng Khay đến Trần Hưng Đạo), Đinh Tiên Hoàng, Hai Bà Trưng (đoạn từ Lê Thánh Tông đến Quán Sứ), Hàng Đào, Hàng Khay, Hàng Ngang, Lê Thái Tổ, Lý Thường Kiệt, Nhà Thờ và Trần Hưng Đạo (đoạn Trần Thánh Tông đến Lê Duẩn).

Nếu áp dụng theo bảng giá đất mới, giá đất ở cao nhất tại Hà Nội sẽ tăng thêm khoảng 2% so với giá hiện hành được UBND thành phố ban hành tại Quyết định 71 vào ngày 20.12.2024.

Trong khu vực 1, giá đất thấp nhất ở đường Đồng Cổ là hơn 82 triệu đồng/m2. Bình quân giá đất ở tại 9 phường trung tâm thủ đô theo bảng giá mới đề xuất là 255,3 triệu đồng/m2, tăng thêm 2% so với hiện tại.

Ở khu vực 2 (gồm các phường: Hồng Hà, Vĩnh Tuy, Bạch Mai, Kim Liên, Đống Đa, Láng) với 111 tuyến đường, phố. Giá đất ở mức cao nhất là ở đường Láng Hạ (đoạn từ phố Thái Hà - đường Láng) có giá gần 320 triệu đồng/m2 ; giá đất thấp nhất là ở đường Lĩnh Nam (đoạn Tam Trinh - Tân Khai) và đường Tân Khai với giá gần 70 triệu đồng/m2.

2% cũng là mức đề xuất tăng chung tại các khu vực 3 (gồm các phường Phú Thượng, Xuân Đỉnh, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân, Khương Đình, Phương Liệt, Định Công, Tương Mai, Hoàng Mai, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam).

Khu vực 4 (gồm các phường Thượng Cát, Đông Ngạc, Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Phương, Từ Liêm); khu vực 5 (gồm các phường Tây Mỗ, Đại Mỗ, Dương Nội, Hà Đông, Thanh Liệt, Hoàng Liệt, Yên Sở, Kiến Hưng, Yên Nghĩa, Phú Lương); khu vực 6 (gồm các phường Long Biên, Bồ Đề, Phúc Lợi, Việt Hưng).

Đáng chú ý, giá đất ở được đề xuất áp dụng trong năm 2026 có sự tăng mạnh tại các xã ngoại thành Hà Nội. Trong đó, khu vực 9 (gồm 7 xã: Liên Minh, Ô Diên, Đan Phượng, Hoài Đức, Dương Hòa, Đông Sơn, An Khánh) có nơi được đề xuất tăng cao nhất với 26%. Mức giá mới cao nhất trong nhóm này là tại quốc lộ 32 đoạn từ giáp P.Xuân Phương đến ngã ba đường vào khu đô thị Kim Chung Di Trạch với giá 64,7 triệu đồng/m2. Bình quân giá đất ở vị trí 1 tại khu vực 9 khoảng 30,4 triệu đồng/m2, trong khi theo bảng giá hiện tại là 26,8 triệu đồng/m2.

Ở khu vực 7 (gồm 9 xã: Tiến Thắng, Yên Lãng, Quang Minh, Mê Linh, Phúc Thịnh, Thư Lâm, Đông Anh, Vĩnh Thanh, Thiên Lộc) và khu vực 10 (gồm 12 xã Đại Thanh, Thanh Trì, Ngọc Hồi, Nam Phù, Bình Minh, Tam Hưng, Thường Tín, Hồng Vân, Thanh Oai, Dân Hòa, Thượng Phúc, Chương Dương) cùng có mức đề xuất tăng 25%.

Theo báo cáo thuyết minh của đơn vị tư vấn, xu hướng đầu tư vào đất nền tại các khu vực ngoại thành, đất khu vực có quy hoạch lên quận (trước đây), đất gần các tuyến vành đai... có dấu hiệu tăng nóng trở lại, do thông tin quy hoạch, nâng cấp đơn vị hành chính và xu hướng dịch chuyển dân cư, tạo nên sự phân hóa mạnh giữa các khu vực.