Dẫn Dự thảo của Bộ Tài chính đề nghị giảm phí chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở như phần đất trong hạn mức sẽ thu 30% chênh lệch giữa giá đất ở và đất nông nghiệp, phần vượt hạn mức thu 50%, TS Trần Việt Anh nói "đồng ý một phần đề xuất này" bởi giá đất ảnh hưởng rất nhiều giá nhà vì chi phí liên quan đất đai chiếm 60% giá bán ra thị trường. "Vừa rồi, cách xây dựng giá đất tiếp cận thị trường nhưng thị trường nào? Nếu lấy theo đấu giá đất để căn cứ xác định giá thị trường là không đúng. Do đó cần xác định giá thị trường là thị trường nào, thị trường của một bộ phận nhỏ lẻ thì đấy cũng là vấn đề", ông Anh đặt vấn đề.

Giá đất ảnh hưởng rất nhiều giá nhà vì chi phí liên quan đất đai chiếm 60% giá bán ra thị trường ẢNH: ĐỘC LẬP

Theo ông Trần Việt Anh, quy trình định giá và giao đất hiện nay còn chồng chéo, thiếu minh bạch. Việc tìm kiếm doanh nghiệp định giá rất khó, đặc biệt liên quan đến trường học, bệnh viện, nhất là đất công. "Vừa qua có nhiều vụ án liên quan đến đất, phần định giá dính đến vòng lao lý nên các doanh nghiệp ngại định giá đất công. Ngoài ra, quy định ở trên mở rất nhiều nhưng dưới địa phương thì hiểu mỗi kiểu, ẩn chỗ này ẩn chỗ kia. Có những dự án vướng như quy trình đền bù. Một trong những nguyên nhân nữa là quỹ đất sạch trong nhà ở xã hội", ông Anh nói.

Với góc tiếp cận như vậy, ông Trần Việt Anh kiến nghị bảng giá đất cập nhật theo giá thị trường nhưng cần có lộ trình và tránh gây sốc, gây ảnh hưởng thị trường bất động sản, mà ảnh hưởng cả an sinh xã hội, nhà ở xã hội, nhà ở bình dân. Phân rõ giá đất thương mại và nhà ở an sinh xã hội. Một ví dụ, vừa rồi tại vòng xoay Cát Lái, TP.HCM giá đền bù 81 triệu đồng/m2 nên doanh nghiệp đền bù phải có giá cao hơn, bắt buộc nhà đầu tư phải đẩy giá đất lên. Trong khi doanh nghiệp kinh doanh phải có lãi. Nếu giá đền bù 81 triệu đồng/m2 thì giá bán ra thị trường phải lên 200 triệu đồng. Do đó cần phân định rõ giá đất như thế nào.

Tương tự, chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất cho nhà ở xã hội, nhà ở an sinh đã có nhưng nhiều địa phương có cách hiểu khác nhau. Ông Trần Việt Anh kiến nghị mở rộng phạm vi miễn giảm tiền sử dụng đất sang loại hình cho thuê dài hạn, đảm bảo phục vụ an sinh xã hội cũng như giảm giá nhà. "Một số dự án vừa qua áp dụng rút ngắn thủ tục đầu tư, việc này nên triển khai nhân rộng vì nó hiệu quả trong việc giảm giá nhà, giảm chi phí cho doanh nghiệp. Thực tế, có những dự án kéo dài từ 2 đến 10 năm do quy trình thủ tục. Đây là một trong lý do khiến giá nhà, giá đất tăng cao hiện nay", ông Trần Việt Anh kiến nghị.