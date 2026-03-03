Bảng giá Samsung Galaxy S26 - Ultra, Plus, Thường: mới nhất 2026

Bảng giá Samsung Galaxy S26 mới nhất theo từng phiên bản

Các phiên bản Samsung Galaxy S26 năm nay ghi nhận sự nâng cấp mạnh mẽ về cấu hình đi kèm mức giá tương xứng. Cụ thể giá của các phiên bản như sau:

Giá Samsung Galaxy S26

Samsung Galaxy S26 bản tiêu chuẩn thường được quan tâm vì giá "dễ tiếp cận" nhất trong dòng, phù hợp nhu cầu dùng flagship nhưng vẫn cân đối ngân sách.

Phiên bản Giá niêm yết 12 GB/256 GB 25.990.000 VNĐ 12 GB/512 GB 31.990.000 VNĐ

Mức giá Samsung Galaxy S26 tăng khoảng 1-2 triệu đồng so với thế hệ S25 do chi phí sản xuất chip 2nm cao hơn. Phiên bản 256 GB phù hợp với người có nhu cầu cơ bản, còn bản 512 GB dành cho người thường xuyên lưu trữ ảnh video chất lượng cao. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng giữa hai phiên bản này tương đối hợp lý với dung lượng tăng gấp đôi.

Giá Samsung Galaxy S26 Plus

Samsung Galaxy S26 Plus sẽ có giá cao hơn bản tiêu chuẩn do định vị ở nhóm người dùng cần màn hình lớn và trải nghiệm "cận cao cấp" trong cùng thế hệ.

Phiên bản Giá niêm yết 12 GB/256 GB 29.990.000 VNĐ 12 GB/512 GB 35.990.000 VNĐ

Dòng Plus năm nay loại bỏ bản 128 GB để tập trung vào không gian lưu trữ rộng rãi cho các nội dung chất lượng cao. Bảng giá Samsung Galaxy S26 (Ultra, Plus, Thường) cho thấy bản Plus vẫn giữ vững vị thế là dòng máy dành cho người dùng thích giải trí màn hình rộng nhưng không quá nặng nề.

Giá Samsung Galaxy S26 Ultra

Phiên bản Ultra là cao cấp nhất với bút S Pen, camera zoom xa tốt nhất và nhiều tính năng độc quyền. Chi tiết bảng giá của dòng này:

Phiên bản Giá niêm yết 12 GB/256 GB 36.990.000 VNĐ 12 GB/512 GB 42.990.000 VNĐ 16 GB/1 TB 51.990.000 VNĐ

Mức giá của Samsung Galaxy S26 Ultra phản ánh đúng giá trị của những công nghệ tiên phong như màn hình lớn 6,9 inch tích hợp tính năng Privacy Display và kết nối vệ tinh. Phiên bản 1 TB có mức giá cao nhất đem lại không gian lưu trữ cao cho những nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp.

Lưu ý: Giá niêm yết từ hãng sẽ có khác biệt so với giá bán. Bạn nên liên hệ với Di Động Việt để được hỗ trợ tư vấn các chương trình phù hợp với từng cá nhân khách hàng.

Mua Samsung Galaxy S26 (Ultra, Plus, Thường) giá tốt tại Di Động Việt

Di Động Việt là đại lý ủy quyền chính thức của Samsung tại Việt Nam, đảm bảo 100% sản phẩm chính hãng với hóa đơn VAT đầy đủ. Hệ thống có hơn 50 chi nhánh toàn quốc, cung cấp đầy đủ ba phiên bản Samsung Galaxy S26 Series cùng với bộ đôi tai nghe True Wireless Samsung Galaxy Buds4 và Samsung Galaxy Buds4 Pro ngay từ ngày đầu mở bán. Khách hàng còn được hưởng chính sách bảo hành 12 tháng tại các trung tâm Samsung chính hãng trên toàn quốc.

Chương trình thu cũ đổi mới tại Di Động Việt giúp khách hàng tiết kiệm đến 5 triệu đồng khi trade-in thiết bị cũ. Bảng giá Samsung Galaxy S26 (Ultra, Plus, Thường) tại đây luôn cạnh tranh với nhiều ưu đãi độc quyền như trả góp 0% lãi suất qua thẻ tín dụng các ngân hàng lớn. Khách hàng chỉ cần đặt cọc 30% giá trị sản phẩm để sở hữu flagship mới nhất của Samsung.

Để biết thêm chi tiết về giá bán và chương trình ưu đãi Samsung Galaxy S26 Series, liên hệ hotline 1800.6018 hoặc truy cập website didongviet.vn để được tư vấn trực tiếp. Đăng ký đặt trước ngay hôm nay để nhận quà tặng giá trị và đảm bảo có hàng khi sản phẩm chính thức mở bán tại Việt Nam.