Băng giá xuất hiện ở Lào Cai, Yên Bái

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trong ngày 22.12, các tỉnh Bắc bộ rét đậm, rét hại với nhiệt độ giảm sâu. Cụ thể, nhiệt độ đo lúc 6 giờ cùng ngày tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) thấp nhất là -2,2 độ C; tại TX.Sa Pa (Lào Cai) là 3,8 độ C; tại trung tâm H.Mù Cang Chải là 9 độ C.

Băng giá xuất hiện ở xã La Pán Tẩn, H.Mù Cang Chải Xuân Thành

Tại Lào Cai, trên núi Fansipan, ở độ cao 2.300 m so với mực nước biển, đã xuất hiện lớp băng giá dày phủ kín ngọn cây, thảm thực vật. Tại Yên Bái, băng giá cũng xuất hiện tại đỉnh núi La Pán Tẩn với độ cao 2.000 m so với mực nước biển. Trong khi đó, núi Mẫu Sơn có nhiệt độ -2,2 độ C nhưng không có băng giá.

Theo ông Hoàng Quốc Huy, Trạm trưởng Trạm khí tượng Mẫu Sơn (Lạng Sơn), điều kiện để băng giá hình thành là trời có sương mù và nhiệt độ dưới 0 độ C. Ở Mẫu Sơn dù nhiệt độ -2,2 độ C nhưng trời quang mây nên không xuất hiện băng giá.

Theo dự báo, các tỉnh Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường với cường độ mạnh, thời tiết những ngày tới tiếp tục có rét đậm, rét hại.