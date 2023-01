Băng giá xuất hiện trên đỉnh Mẫu Sơn

Trao đổi với Thanh Niên tối qua (16.1), ông Hoàng Quốc Huy, Trạm trưởng Trạm khí tượng Mẫu Sơn (Lạng Sơn), cho biết khoảng 5 giờ cùng ngày, nhiều khu vực tại đỉnh núi Mẫu Sơn (H.Lộc Bình, Lạng Sơn) đã xuất hiện băng giá.

Thời điểm xuất hiện băng giá, nhiệt độ tại đây giảm xuống 0 độ C, trời không mưa. Các cành cây, ngọn cỏ và vật dụng ngoài trời được phủ bởi lớp băng trắng mỏng, tạo nên hiệu ứng đẹp mắt.

Dự báo trong những ngày tới, do ảnh hưởng của không khí lạnh, nếu nền nhiệt độ tại khu vực đỉnh Mẫu Sơn hạ thấp, rất có thể xảy ra hiện tượng mưa tuyết, băng giá sẽ dày hơn.





Rét đậm, rét hại ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, sinh hoạt và sản xuất, đặc biệt sản xuất nông nghiệp. Người dân cần chú ý giữ ấm cơ thể, đặc biệt với người già và trẻ nhỏ; dự trữ thức ăn cho gia súc, gia cầm; có biện pháp phòng, chống rét cho người, vật nuôi…

Hiện đợt không khí lạnh đã ảnh hưởng và gây ra rét đậm tại các tỉnh miền Bắc và một số tỉnh miền Trung. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc bộ từ 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Các tỉnh bắc Trung bộ phổ biến 11 - 14 độ C. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế từ 14 - 17 độ C.