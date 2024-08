Bàng hoàng hình ảnh lính Mỹ thảm sát dân thường Iraq vừa được công bố

Nỗ lực kiên trì khiến quân đội cung cấp ảnh

Vào năm 2020, nhóm phóng viên của The New Yorker đề nghị Hải quân Mỹ cung cấp những thông tin liên quan, bao gồm những hình ảnh trên, theo Đạo luật Tự do thông tin. Tạp chí này cho rằng những hình ảnh sẽ giúp tái hiện những gì xảy ra hôm đó và vì sao quân đội hủy bỏ cáo trạng liên quan. Tuy nhiên, hải quân không đưa ra gì. Tạp chí này sau đó kiện hải quân, thủy quân lục chiến và bộ tư lệnh trung tâm đòi công khai hình ảnh.

Trong khi đó, các phóng viên đến Iraq gặp gỡ người thân của các nạn nhân. Họ kể lại sự việc và cho hay mọi nỗ lực đi tìm công lý đều thất bại. Những người này đồng ý cùng các phóng viên tham gia đề nghị buộc quân đội Mỹ công khai hình ảnh và 17 người đã ký đơn. Đến tháng 3, hơn 4 năm sau nỗ lực ban đầu, quân đội Mỹ đã nhượng bộ và cung cấp những hình ảnh. Những hình ảnh được đăng với sự đồng ý của những người thân của các nạn nhân, cho thấy sự kinh hoàng của một cuộc thảm sát mà quân đội Mỹ đã quyết định không trừng phạt những binh sĩ liên quan.