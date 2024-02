Bang New York muốn khuyến khích sinh viên quốc tế ở lại khởi nghiệp

Mỗi năm, các thống đốc bang ở Mỹ đều đưa ra những mục tiêu, đề xuất chính sách. Thống đốc bang New York, bà Kathy Hochul mong muốn giữ chân các doanh nhân quốc tế và hỗ trợ sinh viên quốc tế sau khi tốt nghiệp có thể thành lập công ty startup (khởi nghiệp), theo trang tin Pie News ngày 31.1.

Trong văn bản đề xuất chính sách bang New York 2024 mới công bố gần đây, bà Hochul dẫn lại số liệu cho thấy hơn 44% bằng tốt nghiệp các ngành STEM của State University of New York được cấp cho sinh viên quốc tế. Tuy nhiên, xin thị thực để ở lại làm việc hoặc khởi nghiệp tại bang New York có thể là một thách thức đối với sinh viên quốc tế. Bà Hochul nói, nhiều sinh viên quốc tế “buộc phải rời khỏi New York sau khi tốt nghiệp và thành lập công ty ở nước ngoài”.

Bà Kathy Hochul, Thống đốc bang New York, phát biểu trong một buổi họp báo REUTERS

Vì thế, bà Hochul muốn tạo điều kiện cho doanh nhân nhập cư, bao gồm sinh viên quốc tế, khởi nghiệp ở bang New York. Cụ thể, bà đề xuất chính quyền bang cấp khoản tài trợ cho các ĐH để giúp sinh viên quốc tế ở lại New York và khởi nghiệp.

Theo báo cáo năm 2022 của tổ chức nghiên cứu chính sách NFAP (Mỹ), 1/4 các công ty khởi nghiệp trị giá hàng tỉ USD ở Mỹ có người sáng lập đến nước này lần đầu tiên với tư cách là sinh viên quốc tế và mỗi doanh nghiệp đã tạo ra trung bình 860 việc làm.

NFAP cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của sinh viên quốc tế trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển mạnh mẽ. Cụ thể, 42% công ty AI hàng đầu đặt trụ sở tại Mỹ có người sáng lập từng là sinh viên quốc tế.

Bên ngoài ĐH Columbia, New York REUTERS

Tuy nhiên, phần lớn sinh viên quốc tế bị cấm khởi nghiệp kinh doanh khi ở Mỹ nếu được cấp visa F-1, theo trang Pie News. Vì thế, các nhóm vận động, nghiên cứu chính sách đã kêu gọi chính phủ Mỹ thay đổi chính sách thị thực để tạo điều kiện tốt hơn cho du học sinh và sinh viên quốc tế mới tốt nghiệp muốn làm việc và khởi nghiệp tại Mỹ.

Thống đốc bang New York, bà Kathy Hochul cũng thừa nhận những rào cản về thị thực đối với sinh viên quốc tế tốt nghiệp muốn khởi nghiệp ở Mỹ. Do vậy, bà Hochul đề xuất thành lập một trung tâm trực tuyến nhằm hỗ trợ doanh nhân nhập cư, sinh viên quốc tế khởi nghiệp.