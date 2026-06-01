Bằng quản trị kinh doanh chuẩn Hoa Kỳ cùng Chương trình cử nhân Đại học Lincoln

Tại Trường đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), Chương trình cử nhân Đại học Lincoln đào tạo ngành quản trị kinh doanh được triển khai trên cơ sở hợp tác giữa HUTECH và Đại học Lincoln (Hoa Kỳ).

Chương trình mở ra "lối đi quốc tế" ngay tại Việt Nam, giúp sinh viên tiếp cận kiến thức quản trị theo chuẩn Hoa Kỳ, học tập bằng tiếng Anh, rèn luyện tư duy toàn cầu và chuẩn bị năng lực nghề nghiệp cho môi trường kinh doanh hiện đại. Thí sinh có thể nộp hồ sơ đăng ký đến hết ngày 30.6.2026.

Thành lập năm 1919 tại bang California, Hoa Kỳ, Đại học Lincoln có hơn một thế kỷ đào tạo trong lĩnh vực kinh doanh, quản trị và các ngành ứng dụng. Với nền tảng học thuật lâu đời, định hướng đào tạo gắn với thực tiễn doanh nghiệp cùng kiểm định chuyên ngành từ International Accreditation Council for Business Education (IACBE) đối với khối ngành kinh doanh, chương trình mang đến cho sinh viên HUTECH cơ hội tiếp cận môi trường học tập chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam.

Là đối tác chiến lược từ năm 2011, Chương trình cử nhân Đại học Lincoln đào tạo ngành quản trị kinh doanh tại HUTECH được thiết kế theo hướng kết hợp kiến thức quản trị hiện đại với năng lực ứng dụng trong môi trường doanh nghiệp. Sinh viên được tiếp cận các lĩnh vực cốt lõi như quản trị, marketing, tài chính, nhân sự và kinh doanh quốc tế, đồng thời phát triển tư duy quản trị, khả năng đọc hiểu thị trường, xây dựng kế hoạch và nhìn nhận vấn đề từ góc độ vận hành doanh nghiệp.

Điểm nhấn của chương trình là môi trường học tập 100% tiếng Anh với sự giảng dạy trực tiếp của giảng viên từ Đại học Lincoln. Trong từng học phần, sinh viên sử dụng tiếng Anh để nghe giảng, thảo luận, trình bày, phản biện và làm việc nhóm. Tần suất sử dụng ngoại ngữ thường xuyên giúp người học hình thành phản xạ ngôn ngữ tự nhiên, nâng cao khả năng giao tiếp học thuật và từng bước xây dựng kỹ năng trong môi trường nghề nghiệp quốc tế.

Không đặt sinh viên trước một lựa chọn cố định, chương trình xây dựng lộ trình học tập linh hoạt để người học chủ động hoạch định hành trình tương lai của mình. Các bạn sẽ hoàn thành 3 năm đầu tại HUTECH và đến năm cuối, các bạn có thể tiếp tục học tại Việt Nam với giảng viên từ Đại học Lincoln hoặc chuyển tiếp sang Hoa Kỳ để trực tiếp trải nghiệm môi trường giáo dục quốc tế.

Dù lựa chọn hoàn tất chương trình tại Việt Nam hay chuyển tiếp sang nước ngoài trong năm cuối, sinh viên sau khi tốt nghiệp đều nhận bằng Cử nhân quản trị kinh doanh do Đại học Lincoln cấp và được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận. Tấm bằng này mở ra nền tảng thuận lợi để các bạn tiếp tục học lên sau đại học hoặc phát triển sự nghiệp tại doanh nghiệp trong nước và các tập đoàn đa quốc gia.

So với du học tự túc toàn phần, mô hình học chương trình Hoa Kỳ ngay tại HUTECH giúp người học tối ưu chi phí học tập, sinh hoạt và giai đoạn thích nghi ban đầu, nhưng vẫn giữ trọn mục tiêu sở hữu bằng cấp quốc tế. Đây là hướng đi thực tế cho những bạn trẻ muốn bắt đầu hành trình toàn cầu từ Việt Nam, tích lũy nền tảng vững chắc và sẵn sàng mở rộng trải nghiệm học tập tại Hoa Kỳ.

Bên cạnh giờ học chính khóa, sinh viên còn được mở rộng trải nghiệm qua nhiều hoạt động học thuật, workshop, hội thảo chuyên ngành, giao lưu văn hóa và kết nối doanh nghiệp như Global Festival, Study Tour, iHUTECH Debate Championship, iHUTECH Career Connection Day hay iHUTECH Field Trip.

Những hoạt động này tạo môi trường để các bạn đưa tiếng Anh ra khỏi khuôn khổ lớp học, vận dụng vào giao tiếp, thuyết trình, tranh biện, làm việc nhóm và xử lý tình huống thực tế. Đồng thời, sinh viên có thêm cơ hội tiếp cận doanh nghiệp, mở rộng góc nhìn nghề nghiệp và rèn luyện các kỹ năng mềm cần thiết để tự tin thích ứng trong môi trường làm việc đa văn hóa.

Thí sinh có thể tìm hiểu thêm thông tin về Chương trình cử nhân Đại học Lincoln tại Viện Đào tạo Quốc tế HUTECH: Văn phòng: Phòng B-01.01, Sai Gon Campus (475A Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM)

Website: hutech.edu.vn/quocte

Email: international@hutech.edu.vn

Hotline: 081 817 7207

Zalo OA: hutech.edu.vn/ZaloIHUTECH



