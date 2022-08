Băng rừng, vượt suối dữ xây trường trước năm học mới

Nước lớn như muốn cuốn trôi người và xe

Ngày 26.8 vừa qua, lễ khởi công cho 3 công trình "Trường đẹp cho em” do Đoàn thanh niên Công an tỉnh Sơn La điều hành đến với các em học sinh tại huyện Mường La, Sơn La.

3 điểm trường vừa được khởi công trước thềm năm học mới là điểm trường tiểu học Mường Bú tại bản Bó Cốp, xã Mường Bú; điểm trường mầm non Chiềng Hoa tại bản Lứa Xe, xã Chiềng Hoa và điểm trường mầm non Hoa Hồng tại bản Púng Quài, xã Chiềng San.

Trung úy Dương Hải Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sơn La, chia sẻ với phóng viên Báo Thanh Niên những địa điểm được khởi công xây trường đẹp cho em đều là những vùng cách xa trung tâm huyện, điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn; lớp học cũ nát, xuống cấp, không đảm bảo cho công tác dạy và học.

Như xã Mường Bú địa hình chủ yếu là đồi núi dốc, phần lớn là núi cao và dốc. Xã cách trung tâm huyện 18 km nhưng từ điểm trường tiểu học Mường Bú cách trung tâm huyện những 45 km.

Còn Xã Chiềng Hoa là xã khu vực III của huyện Mường La cách trung tâm huyện gần 30 km, đường xá đi lại khó khăn, dân cư sống thưa thớt, nằm dọc 2 ven bờ Sông Đà. Ở đây chủ yếu người dân tộc Thái và người dân tộc Mông sinh sống.

Thu nhập bình quân đầu người dưới 13 triệu đồng/năm, chủ yếu trông chờ vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi theo hộ gia đình. Điểm trường mầm non bản Lứa Xe còn đang phải học tập nhờ của Trường tiểu học Chiềng Hoa.

“Để tới được các điểm trường, tất cả mọi người phải di chuyển quãng đường xa, địa hình đi lại vô cùng khó khăn. Ngày 26.8 mưa lớn, có những đoạn suối chảy giữa đường, nước suối dâng lên cao, cảm giác sắp cuốn trôi cả người đi”, trung úy Dương Hải Anh kể.





Hơn 2 tỷ đồng xây các điểm trường xã biên giới

Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh Sơn La cho hay theo thiết kế, các điểm trường sẽ được xây dựng ở huyện Mường La với cột bê tông, tường gạch, trần tôn chống nóng, đầy đủ thiết bị điện, ánh sáng.

Mỗi điểm trường gồm 1 phòng học, 1 phòng công vụ, 1 nhà vệ sinh. Tổng số tiền tài trợ hơn 850 triệu đồng cho cả 3 điểm trường. Sau khi xây dựng xong, Đoàn thanh niên Công an tỉnh Sơn La sẽ phối hợp cùng Đoàn thanh niên Học viện Cảnh sát đều đặn hàng quý sẽ gửi tài liệu tuyên truyền pháp luật bằng infographic dễ nhớ, dễ hiểu và ngắn gọn niêm yết tại các điểm trường đã được xây dựng để bà con dễ tiếp cận hơn.

“Đây là những điểm trường mong ước của học sinh, nhà trường và người dân trong xã suốt nhiều năm qua. Mỗi điểm trường mới góp phần nâng cao điều kiện dạy và học, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Các điểm trường sẽ được hoàn thiện trong khoảng 2 tháng tới, phục vụ năm học mới 2022-2023”, anh Dương Hải Anh nói.

Việc xây dựng trường đẹp cho em nằm trong dự án “Hạnh phúc cho em”, được thành lập tháng 12.2021 do trung úy Dương Hải Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sơn La, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh trẻ nhất Việt Nam, là chủ nhiệm dự án. Anh Hải Anh cũng là Chủ nhiệm dự án "Nuôi em Mộc Châu", đạt Giải thưởng tình nguyện quốc gia năm 2021.

Tính đến tháng 8.2022 này, kế hoạch trường đẹp cho em tổng cộng đã kêu gọi, huy động xây dựng được tổng cộng 7 điểm trường, xóa các điểm trường tạm trên địa bàn. Tổng tài trợ đến nay là 2 tỉ 400 triệu đồng.

“Trong thời gian tới, dự án Hạnh phúc cho em sẽ tiếp tục mở rộng nguồn quỹ, để nhân lên những con số hạnh phúc, xây dựng thêm nhiều ngôi nhà, ngôi trường ở các xã biên giới khó khăn khác tại tỉnh Sơn La. Chúng tôi luôn tâm niệm "Hôm nay đi xây nhà. Xây điểm tựa hạnh phúc. Hôm nay đi xây trường. Vững tương lai cho em", trung úy Dương Hải Anh bộc bạch.