Bảng thành tích 'khủng' của những thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp đại học năm 2023

Thành đoàn Hà Nội vừa công bố danh sách 96 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Hà Nội năm 2023 được TP.Hà Nội tuyên dương vào ngày 10.10 tới.



Các thủ khoa xuất sắc được tuyên dương là những sinh viên tốt nghiệp các trường đại học, học viện với thành tích ấn tượng về học tập, rèn luyện. Nhiều thủ khoa xuất sắc là đảng viên, “Sinh viên 5 tốt” các cấp, là những tấm gương vượt khó vươn lên, có công trình nghiên cứu khoa học, những đề tài, sáng kiến, giải pháp thiết thực, hiệu quả đạt giải trong nước và quốc tế.

Nữ sinh có bài báo quốc tế

Thủ khoa Trần Anh Ngọc (tốt nghiệp ngành kiểm toán, Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường ĐH Kinh tế quốc dân) với điểm học tập toàn khóa đạt 4.0/4.0; điểm rèn luyện toàn khóa loại xuất sắc.

Ngọc có đề tài đạt giải nhì cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp bộ năm học 2020 - 2021; giải nhất cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2020 - 2021.

Ngọc là đồng tác giả 3 bài báo khoa học được đăng trên Tạp chí quốc tế IJSRC, Tạp chí Khoa học thương mại và Tạp chí Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương.

Thủ khoa Trần Anh Ngọc NVCC

Ngọc là “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố và được nhiều bằng khen, giấy khen các cấp. Trong quá trình học, Ngọc đã đạt nhiều thành tích khác như: quán quân cuộc thi Business Transformer Challenge 2022 (do ACCA Việt Nam, Sapp academy và Misa đồng tổ chức); Top 10 cuộc thi Con đường trở thành nhà lãnh đạo chiến lược 2021 (do EY Việt Nam và Trường ĐH Kinh tế quốc dân đồng tổ chức).

Top 10 Sinh viên tiêu biểu Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Đinh Viết Giang, thủ khoa ngành kiểm toán, Viện Đào tạo tiên tiến, chất lượng cao và POHE (Trường ĐH Kinh tế quốc dân) có điểm học tập toàn khóa đạt 3.99/4 và điểm rèn luyện xuất sắc.

Giang đạt nhiều thành tích như: Á quân 1 cuộc thi Lý tưởng sinh viên năm 2022 - Hội Sinh viên Trường ĐH Kinh tế quốc dân; Top 10 cuộc thi Con đường trở thành nhà lãnh đạo chiến lược 2022, giành suất thực tập tại EY Việt Nam từ năm 3 đại học.

Thủ khoa Đinh Viết Giang NCCC

Giang đạt giải nhì giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2022; giải khuyến khích giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2021; giải khuyến khích cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2022 của Trường ĐH Kinh tế quốc dân.

Giang là đồng tác giả bài báo được đăng trên Tạp chí Kinh tế và kinh doanh số tháng 10.2021; đồng tác giả bài viết được công bố trên kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế các vấn đề kinh tế - xã hội và môi trường trong phát triển lần thứ 15 - ICSEED 2022, do Trường ĐH Kinh tế quốc dân và Trường ĐH Khon Kaen (Thái Lan) tổ chức.

Giang cũng là đồng tác giả bài viết được đăng trong kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia lao động - việc làm của Việt Nam trong bối cảnh mới năm 2022, do Trường ĐH Kinh tế quốc dân tổ chức.

Đặc biệt, Giang có đề tài nghiên cứu được 3 cơ quan, tổ chức xác nhận ứng dụng trong thực tiễn. Bên cạnh đó, Giang đạt nhiều thành tích trong hoạt động Đoàn, phong trào sinh viên và các hoạt động xã hội khác như: Top 10 Sinh viên tiêu biểu Trường ĐH Kinh tế quốc dân năm 2022; năm học 2021 - 2022 đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” TP.Hà Nội…

Nữ sinh thủ khoa ngành khoa học máy tính

Dương Ngân Hà là thủ khoa ngành khoa học máy tính, Khoa Công nghệ thông tin, Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội), có điểm học tập toàn khóa đạt 3.96/4.0, đạt loại xuất sắc trong rèn luyện.

Thủ khoa Dương Ngân Hà NVCC

Hà là tác giả một báo cáo đạt giải thưởng Runner-up best paper award tại Hội nghị quốc tế 14th IEEE International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2022); tác giả một bài báo trên Tạp chí quốc tế Computers & Operations Research (Rank Q1 SCImago).

Khi tham gia các cuộc thi chuyên môn, Hà cũng xuất sắc giành nhiều giải thưởng như: giải nhất kỳ thi OLP toán học sinh viên Trường ĐH Công nghệ lần thứ 7; giải triển vọng cuộc thi UET Hackathon open 2022…

Hà đạt phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực KH-CN năm 2021 do T.Ư Đoàn trao tặng; danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố các năm 2021 và 2022.