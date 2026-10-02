    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Băng trộm sa lưới sau chuỗi ngày khoét vách chùa xuyên tỉnh
    VideoThời sự

    Băng trộm sa lưới sau chuỗi ngày khoét vách chùa xuyên tỉnh

    Hữu Tú - Bảo Phúc
    Đột nhập nhiều ngôi chùa để trộm cắp hơn 7 tỉ đồng, nhóm "đạo chích" chuyên nghiệp vừa bị Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp đón lõng, bắt giữ.

    Khám phá thêm chủ đề

    trộm chùa đạo chích Đắk Lắk

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận