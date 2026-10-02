Băng trộm sa lưới sau chuỗi ngày khoét vách chùa xuyên tỉnh

Đột nhập nhiều ngôi chùa để trộm cắp hơn 7 tỉ đồng, nhóm "đạo chích" chuyên nghiệp vừa bị Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp đón lõng, bắt giữ.